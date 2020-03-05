ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:54
Ananas1start изипей каждый месяц меняет категории - в этом месяце детский садик 5%, онлайн-игры 5%, интернет - 2%
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omb
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Подякували: 38 раз.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 18:05
omb написав: Ananas1start
изипей каждый месяц меняет категории - в этом месяце детский садик 5%, онлайн-игры 5%, интернет - 2%
там ці категорії висять збоку і минулого місяця там про кеш бек за комуналки нічого не писало а писоло от тут
https://blog.easypay.ua/uk/komunalni-op ... eshbekami/
і формулювання не зрозуміле типу влючили назавжди чи на місяць чи як
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50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
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Додано: Чет 05 бер, 2020 19:50
Было справа про коммунальные, сейчас нету
ТАС прислал приглашение тратить деньги и выиграть поездку куда угодно
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Alex_ki
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09
Alex_ki написав:
ТАС прислал приглашение тратить деньги и выиграть поездку куда угодно
Ну это если не вчитываться в условия. На самом деле там всего 30000 грн. и будет выбрана турфирма и "куда угодно" будет исходя из того куда они смогут вас отправить за эти - в принципе не большие деньги ;(
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Повідомлень: 4100
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Подякував: 73 раз.
Подякували: 873 раз.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:20
Flamingo
Это будет сертификат на 30К гривен. При желании остальное можно будет доплатить. В общем - подарочный сертификат как подарочный сертификат
Amid
Повідомлень: 1212
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Подякували: 220 раз.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:26
Ananas1start написав: omb написав: Ananas1start
изипей каждый месяц меняет категории - в этом месяце детский садик 5%, онлайн-игры 5%, интернет - 2%
там ці категорії висять збоку і минулого місяця там про кеш бек за комуналки нічого не писало а писоло от тут
https://blog.easypay.ua/uk/komunalni-op ... eshbekami/
і формулювання не зрозуміле типу влючили назавжди чи на місяць чи як
в феврале была комуналка, телевиденье и страхование
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 555
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:46
а де і коли мають зявитись ці сто гривень на карті пудра ? бо сьогодні глянув а нема ні на основному рахунку ні на кеш бек рахунку ? чи там якісь умови є?
+
50
грн, бесплатна карта з кешбеком
монобанк
по ссилці
https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
Повідомлень: 46
З нами з: 19.02.20
Подякував: 6 раз.
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