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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3283328432853286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:54

Ananas1start изипей каждый месяц меняет категории - в этом месяце детский садик 5%, онлайн-игры 5%, интернет - 2%
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 555
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:05

  omb написав:Ananas1start изипей каждый месяц меняет категории - в этом месяце детский садик 5%, онлайн-игры 5%, интернет - 2%


там ці категорії висять збоку і минулого місяця там про кеш бек за комуналки нічого не писало а писоло от тут
https://blog.easypay.ua/uk/komunalni-op ... eshbekami/

і формулювання не зрозуміле типу влючили назавжди чи на місяць чи як
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 46
З нами з: 19.02.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:50

Re: ТАСКОМБАНК

Было справа про коммунальные, сейчас нету

ТАС прислал приглашение тратить деньги и выиграть поездку куда угодно
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 619
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex_ki написав:ТАС прислал приглашение тратить деньги и выиграть поездку куда угодно
Ну это если не вчитываться в условия. На самом деле там всего 30000 грн. и будет выбрана турфирма и "куда угодно" будет исходя из того куда они смогут вас отправить за эти - в принципе не большие деньги ;(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4100
З нами з: 20.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 873 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:20

Flamingo
Это будет сертификат на 30К гривен. При желании остальное можно будет доплатить. В общем - подарочный сертификат как подарочный сертификат :)
Amid
 
Повідомлень: 1212
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Подякували: 220 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:26

  Ananas1start написав:
  omb написав:Ananas1start изипей каждый месяц меняет категории - в этом месяце детский садик 5%, онлайн-игры 5%, интернет - 2%


там ці категорії висять збоку і минулого місяця там про кеш бек за комуналки нічого не писало а писоло от тут
https://blog.easypay.ua/uk/komunalni-op ... eshbekami/

і формулювання не зрозуміле типу влючили назавжди чи на місяць чи як
в феврале была комуналка, телевиденье и страхование
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 555
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:46

Re: ТАСКОМБАНК

а де і коли мають зявитись ці сто гривень на карті пудра ? бо сьогодні глянув а нема ні на основному рахунку ні на кеш бек рахунку ? чи там якісь умови є?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 46
З нами з: 19.02.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 3283328432853286
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