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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3285328632873288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:17

Re: ТАСКОМБАНК

vpchelko написав:
  stas_rst написав:Прошу уточнити по наступних моментах:
1. Зняття власних коштів з Б5 у ТАС-банкоматах залишилось безкомісійним?
2. Яку суму видасть максимально на добу чи разово (ліміти в т2ю підняв) ?
Дякую

Б5 это кредитка, снятие налички с таких карт всегда с комиссией, за свои 1%, за кредитные почти 5% + фиксированная плата 15грн

321 - зняття своїх у банкоматах ТАС безкоштовно. Чи не так ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:35

  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

Поздравляю!
Без девушки? :shock:
Если знаете как, можно в личку. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:50

  rollo написав:
  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

Поздравляю!
Без девушки? :shock:
Если знаете как, можно в личку. :)

Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.
Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.
Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.
Накладные расходы 200грн.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:04

Re: ТАСКОМБАНК

якщо розрахуватись пудрою і частина коштів своїх частина кредитних , як піде кеш бек ? пропорційно ? ті що крединті, на ті кешбек кредитний ,а ті що свої ,на них кеш бек "за свої" ? чи воно запорить весь кеш бек в без кредитний
П.С. при активації карти касир паро свої гривень накинула зверху
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:11

  stas_rst написав:Прошу уточнити по наступних моментах:
1. Зняття власних коштів з Б5 у ТАС-банкоматах залишилось безкомісійним?
2. Яку суму видасть максимально на добу чи разово (ліміти в т2ю підняв) ?
Дякую

1. Уже нет, 1% с 25.02
2. Зависит от банкомата, но какой смысл при наличии такой комиссии?
curiousobro
 
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