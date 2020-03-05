vpchelko написав:
Б5 это кредитка, снятие налички с таких карт всегда с комиссией, за свои 1%, за кредитные почти 5% + фиксированная плата 15грн
321 - зняття своїх у банкоматах ТАС безкоштовно. Чи не так ?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:17
Re: ТАСКОМБАНК
321 - зняття своїх у банкоматах ТАС безкоштовно. Чи не так ?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:35
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:50
Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.
Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.
Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.
Накладные расходы 200грн.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:04
Re: ТАСКОМБАНК
якщо розрахуватись пудрою і частина коштів своїх частина кредитних , як піде кеш бек ? пропорційно ? ті що крединті, на ті кешбек кредитний ,а ті що свої ,на них кеш бек "за свої" ? чи воно запорить весь кеш бек в без кредитний
П.С. при активації карти касир паро свої гривень накинула зверху
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:11
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