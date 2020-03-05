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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3286328732883289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:21

  Ananas1start написав:хм а хтось пробував розраховуватись коли свої теж є , як піде кеш бек... в мене є своїх 2 грн, які касирка накинула , не знаю для чого просто від себе , мені от цікаво як порахує кеш бек , просто на ті 2 гривні пофік, головне щоб вони не анулювали кеш бек по кредитний коштах

Сума - 100 гривень
На 2 гривні своїх буде нараховано 1%
На 98 гривень - КБ залежно від МСС
Елементарно, Ватсон
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:22

  curiousobro написав:
  stas_rst написав:Прошу уточнити по наступних моментах:
1. Зняття власних коштів з Б5 у ТАС-банкоматах залишилось безкомісійним?
2. Яку суму видасть максимально на добу чи разово (ліміти в т2ю підняв) ?
Дякую

1. Уже нет, 1% с 25.02

завтикав ... дякую... іду читати тарифи нові
а вихід на Ощадний "своїми" теж з комісом ? чи як депозит - 0% ?
у чому ще суттєві зміни??? щоб очі не зламати у порівняльних таблицях ???
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:34

Re: ТАСКОМБАНК

підкажіть як тут правильно міняти кешбек , здається це в цьому банку він сгорає , але питання коли ? на початку місяця нового ?
і коли приходить зразу чи на наступний місяць ? дякую наперед за відповідь
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:38

  vpchelko написав:
  rollo написав:
  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

Поздравляю!
Без девушки? :shock:
Если знаете как, можно в личку. :)

Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.
Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.
Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.
Накладные расходы 200грн.

У нее уже одна была, только без лимита?
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:50

  Ananas1start написав:підкажіть як тут правильно міняти кешбек , здається це в цьому банку він сгорає , але питання коли ? на початку місяця нового ?
і коли приходить зразу чи на наступний місяць ? дякую наперед за відповідь

Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.

Начисление КБ происходит с опозданием на 3-й день после фактического осуществления операции (по дате проведения по счету, строго вечером после 21:30)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:56

  pharus написав:Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).

Не пишите ерунды! Уже почти как год - в первый рабочий день каждого квартала официально, в 18 часов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:57

Re: ТАСКОМБАНК

  pharus написав:Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22

  Flamingo написав:
  pharus написав:Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)


тобто виходить якщо ви першого робочого числа в кварталі щось купили то кешбек просто сгорить
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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