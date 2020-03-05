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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:21
Ananas1start написав:
хм а хтось пробував розраховуватись коли свої теж є , як піде кеш бек... в мене є своїх 2 грн, які касирка накинула , не знаю для чого просто від себе , мені от цікаво як порахує кеш бек , просто на ті 2 гривні пофік, головне щоб вони не анулювали кеш бек по кредитний коштах
Сума - 100 гривень
На 2 гривні своїх буде нараховано 1%
На 98 гривень - КБ залежно від МСС
Елементарно, Ватсон
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stas_rst
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:22
curiousobro написав: stas_rst написав:
Прошу уточнити по наступних моментах:
1. Зняття власних коштів з Б5 у ТАС-банкоматах залишилось безкомісійним?
2. Яку суму видасть максимально на добу чи разово (ліміти в т2ю підняв) ?
Дякую
1. Уже нет, 1% с 25.02
завтикав ... дякую... іду читати тарифи нові
а вихід на Ощадний "своїми" теж з комісом ? чи як депозит - 0% ?у чому ще суттєві зміни???
щоб очі не зламати у порівняльних таблицях ???
Дякую!
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stas_rst
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:34
підкажіть як тут правильно міняти кешбек , здається це в цьому банку він сгорає , але питання коли ? на початку місяця нового ?
і коли приходить зразу чи на наступний місяць ? дякую наперед за відповідь
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:38
vpchelko написав: rollo написав: vpchelko написав:
ура оформил пудру как допку к своей Б5.
Поздравляю!
Без девушки?
Если знаете как, можно в личку.
Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.
Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.
Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.
Накладные расходы 200грн.
У нее уже одна была, только без лимита?
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
тільки з 1 до 15 березня
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mihasik
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:50
Ananas1start написав:
підкажіть як тут правильно міняти кешбек , здається це в цьому банку він сгорає , але питання коли ? на початку місяця нового ?
і коли приходить зразу чи на наступний місяць ? дякую наперед за відповідь
Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Начисление КБ происходит с опозданием на 3-й день после фактического осуществления операции (по дате проведения по счету, строго вечером после 21:30)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:56
pharus написав:
Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Не пишите ерунды! Уже почти как год - в первый рабочий день каждого квартала официально, в 18 часов.
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Vorlon
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:57
pharus написав:
Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22
Flamingo написав: pharus написав:
Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)
тобто виходить якщо ви першого робочого числа в кварталі щось купили то кешбек просто сгорить
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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