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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3287328832893290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:27

  Ananas1start написав:
  Flamingo написав:
  pharus написав:Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)


тобто виходить якщо ви першого робочого числа в кварталі щось купили то кешбек просто сгорить

Нет - кэшбек по покупке первого числа вам начислят не ранее чем третьего а скорее всего четвертого. А сгорает только то что уже начислено на кэшбечный счет (он виден в т2ю во вкладке "Кэшбек"), но не выведено до 18 часов 1 рабочего дня нового квартала. Выводить можно хоть каждый день (если сумма начисленного превышает 1 грн.). Я Вам бы советовал просто ставить на утро каждого первого рабочего дня напоминалку "вывести тасин кэшбек". И тогда в первой половине дня вы все начисленное выводите, а в 18 часов сгорать просто будет нечему. А около 21 часов если были операции в последних числах прошлого квартала - начислится следующий кэшбек - уже в рамках нового квартала. И ничего не сгорит ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:52

  vpchelko написав:
  rollo написав:
  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

Поздравляю!
Без девушки? :shock:
Если знаете как, можно в личку. :)

Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.
Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.
Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.
Накладные расходы 200грн.

Финансовый телефон Ваш или у жены свой на пудру? Карту дали сразу или нужно ждать?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:29

Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал. :)
По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала.
п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет. :lol: Короче, ТАСя тот ещё банк.
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:18

Re: ТАСКОМБАНК

А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:23

  ol_zy написав:А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Сразу в кассу.
При себе иметь паспорт и фин телефон, будет верификация. Карты в руки кассиру не давать.

На ощад вроде уже комис через кассу.
На Вику вроде нет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:51

  Striker написав:Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал. :)
По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала.
п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет. :lol: Короче, ТАСя тот ещё банк.


а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключене

а стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:01

  ukrprom2014 написав:
  Ananas1start написав:бо сьогодні глянув а нема

На ГЛ говорят что с 25.03. будет на КБ счете.

Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же! :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:27

  ol_zy написав:А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Самый быстрый и бесплатный путь такой:
через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный.
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в П'ят 06 бер, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:34

  Ananas1start написав:
а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключене

а стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні

"Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 30 днів", 10 грн в месяц, смс-ки. По совету нашего форумчанина сделал так, чтобы потом внезапно не включилось само, а вдруг чего есть бумага с доказательством, что должно быть отключено. На Б5 смс вроде бесплатные.
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11

  ukrprom2014 написав:
  ol_zy написав:А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Самый быстрый и бесплатный путь такой:
через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный.

Прошу прощения, но Ваш "быстрый и бесплатный" ну никак не подойдет ol_zy - он речь о валюте вел, а как вы ее родимую через банкомет и терминал на вику "кидать" собралися? :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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