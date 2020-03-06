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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3287328832893290 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 203 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 47 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 54 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 29 Всього голосів : 203 Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:27 Ananas1start написав: Flamingo написав: pharus написав: Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года. Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года. Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита) Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)



тобто виходить якщо ви першого робочого числа в кварталі щось купили то кешбек просто сгорить тобто виходить якщо ви першого робочого числа в кварталі щось купили то кешбек просто сгорить

Нет - кэшбек по покупке первого числа вам начислят не ранее чем третьего а скорее всего четвертого. А сгорает только то что уже начислено на кэшбечный счет (он виден в т2ю во вкладке "Кэшбек"), но не выведено до 18 часов 1 рабочего дня нового квартала. Выводить можно хоть каждый день (если сумма начисленного превышает 1 грн.). Я Вам бы советовал просто ставить на утро каждого первого рабочего дня напоминалку "вывести тасин кэшбек". И тогда в первой половине дня вы все начисленное выводите, а в 18 часов сгорать просто будет нечему. А около 21 часов если были операции в последних числах прошлого квартала - начислится следующий кэшбек - уже в рамках нового квартала. И ничего не сгорит Нет - кэшбек по покупке первого числа вам начислят не ранее чем третьего а скорее всего четвертого. А сгорает только то что уже начислено на кэшбечный счет (он виден в т2ю во вкладке "Кэшбек"), но не выведено до 18 часов 1 рабочего дня нового квартала. Выводить можно хоть каждый день (если сумма начисленного превышает 1 грн.). Я Вам бы советовал просто ставить на утро каждого первого рабочего дня напоминалку "вывести тасин кэшбек". И тогда в первой половине дня вы все начисленное выводите, а в 18 часов сгорать просто будет нечему. А около 21 часов если были операции в последних числах прошлого квартала - начислится следующий кэшбек - уже в рамках нового квартала. И ничего не сгорит 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4121 З нами з: 20.03.15 Подякував: 74 раз. Подякували: 882 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:52 vpchelko написав: rollo написав: vpchelko написав: ура оформил пудру как допку к своей Б5. ура оформил пудру как допку к своей Б5.

Поздравляю!

Без девушки?

Если знаете как, можно в личку. Поздравляю!Без девушки?Если знаете как, можно в личку.

Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.

Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.

Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.

Накладные расходы 200грн. Оформил на жену. Жену оформили, как контрагента банка.Задача была получить пудру с лимитом, жене лимит не дают.Вот такой фокус для достижение цели можно провернуть.Накладные расходы 200грн.

Финансовый телефон Ваш или у жены свой на пудру? Карту дали сразу или нужно ждать? Финансовый телефон Ваш или у жены свой на пудру? Карту дали сразу или нужно ждать? rollo Повідомлень: 359 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:29

По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала.

п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет. Короче, ТАСя тот ещё банк. Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал.По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала.п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет.Короче, ТАСя тот ещё банк. Striker Повідомлень: 209 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:18 Re: ТАСКОМБАНК А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы? ol_zy

Повідомлень: 5817 З нами з: 20.01.15 Подякував: 371 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:23 ol_zy написав: А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы? А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Сразу в кассу.

При себе иметь паспорт и фин телефон, будет верификация. Карты в руки кассиру не давать.



На ощад вроде уже комис через кассу.

На Вику вроде нет. Сразу в кассу.При себе иметь паспорт и фин телефон, будет верификация. Карты в руки кассиру не давать.На ощад вроде уже комис через кассу.На Вику вроде нет. curiousobro Повідомлень: 2646 З нами з: 21.07.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 403 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:51 Striker написав: Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал.

По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала.

п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет. Короче, ТАСя тот ещё банк. Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал.По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала.п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет.Короче, ТАСя тот ещё банк.



а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключене



а стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключенеа стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 52 З нами з: 19.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:01 ukrprom2014 написав: Ananas1start написав: бо сьогодні глянув а нема бо сьогодні глянув а нема

На ГЛ говорят что с 25.03. будет на КБ счете. На ГЛ говорят что с 25.03. будет на КБ счете.

Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же! Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же! Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя. pharus

Повідомлень: 996 З нами з: 05.12.08 Подякував: 2440 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:27 ol_zy написав: А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы? А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Самый быстрый и бесплатный путь такой:

через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный. Самый быстрый и бесплатный путь такой:через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный. Востаннє редагувалось ukrprom2014 в П'ят 06 бер, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз. Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!

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Повідомлень: 832 З нами з: 09.03.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:34 Ananas1start написав:

а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключене



а стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключенеа стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні

"Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 30 днів", 10 грн в месяц, смс-ки. По совету нашего форумчанина сделал так, чтобы потом внезапно не включилось само, а вдруг чего есть бумага с доказательством, что должно быть отключено. На Б5 смс вроде бесплатные. "Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 30 днів", 10 грн в месяц, смс-ки. По совету нашего форумчанина сделал так, чтобы потом внезапно не включилось само, а вдруг чего есть бумага с доказательством, что должно быть отключено. На Б5 смс вроде бесплатные. Striker Повідомлень: 209 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11 ukrprom2014 написав: ol_zy написав: А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы? А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Самый быстрый и бесплатный путь такой:

через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный. Самый быстрый и бесплатный путь такой:через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный.

Прошу прощения, но Ваш "быстрый и бесплатный" ну никак не подойдет ol_zy - он речь о валюте вел, а как вы ее родимую через банкомет и терминал на вику "кидать" собралися? Прошу прощения, но Ваш "быстрый и бесплатный" ну никак не подойдет ol_zy - он речь о валюте вел, а как вы ее родимую через банкомет и терминал на вику "кидать" собралися? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

- карты КоКо от Форварда - 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg Мои рефералки: Flamingo

Повідомлень: 4121 З нами з: 20.03.15 Подякував: 74 раз. Подякували: 882 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3287328832893290 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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