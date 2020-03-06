pharus написав:Невыведенный кэшбек отжимают в конце каждого квартала - 28 числа каждого третьего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Последнее списание неиспользованного кэшбека за 2019 год де факто произошло в первый рабочий день 2020 года.
Коллега Ваши данные устарели - теперь "сжигание" не выведенного за прошлый квартал кэшбека происходит вечером в первый рабочий день нового квартала. До этого все не выведенные деньги в пределах месячного лимита можно еще вывести в счет лимита нового квартала (удобно если в прошлом квартале вылез за рамки лимита)
тобто виходить якщо ви першого робочого числа в кварталі щось купили то кешбек просто сгорить
Нет - кэшбек по покупке первого числа вам начислят не ранее чем третьего а скорее всего четвертого. А сгорает только то что уже начислено на кэшбечный счет (он виден в т2ю во вкладке "Кэшбек"), но не выведено до 18 часов 1 рабочего дня нового квартала. Выводить можно хоть каждый день (если сумма начисленного превышает 1 грн.). Я Вам бы советовал просто ставить на утро каждого первого рабочего дня напоминалку "вывести тасин кэшбек". И тогда в первой половине дня вы все начисленное выводите, а в 18 часов сгорать просто будет нечему. А около 21 часов если были операции в последних числах прошлого квартала - начислится следующий кэшбек - уже в рамках нового квартала. И ничего не сгорит
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Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал. По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала. п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет. Короче, ТАСя тот ещё банк.
Striker написав:Не дали сразу валютную Б5, только именную через пару недель забрать. Взял Плативку в грн, по моей просьбе напечатали Заяву на отключение gsm, копию сделал. По поводу нулевого лимита - через 3 месяца со дня выдачи карты делать запрос на лимит, раньше нет смысла, снова будет 0 сказала. п.с. за час моего нахождения в отделении 3 разных человека устроили скандал, 2 на кассе из-за того, что написано что есть обмен, а на самом деле гривны в кассе нет и не меняют. И один мужик потерял карту, без паспорта не закрыли, пришел через час с паспортом, а чтобы закрыть нужно снять все деньги с карты, а гривны нет. Короче, ТАСя тот ещё банк.
а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключене
а стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Ananas1start написав: а що таке gsm ? в мене в інтернет банкінгу пише що відключене
а стосовно касси є така фігня, сам колись хотів поміняти долар , сказали нема гривні але насправді вона в них була бо я поки в черзі стояв бачив як якийсь перевод чи що там робили ну гривні нормальну пачку дали , це раз і друге касирка кудись позвонила і спитала чи приймати долари , і після того сказала що гривні нема . причому міняв 100 доларів всього і в день без якогось ажіотажу в головному відділенні
"Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 30 днів", 10 грн в месяц, смс-ки. По совету нашего форумчанина сделал так, чтобы потом внезапно не включилось само, а вдруг чего есть бумага с доказательством, что должно быть отключено. На Б5 смс вроде бесплатные.