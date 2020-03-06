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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:19

  ukrprom2014 написав:
  ol_zy написав:А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Самый быстрый и бесплатный путь такой:
через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный.

я ж валюту закинуть собрался. :wink: Семен-Семеныч...(с)
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:22

  stas_rst написав:а вихід на Ощадний "своїми" теж з комісом ? чи як депозит - 0% ?
у чому ще суттєві зміни??? щоб очі не зламати у порівняльних таблицях ???
Дякую!

вроде на ощадный свои без комиса, если будет, то должен отобразиться перед подтверждением.
С ощадного выход без комиса, если там отлежались один полный рабочий день.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:53

  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.
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  #<1 ... 3288328932903291
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