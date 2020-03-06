я ж валюту закинуть собрался. Семен-Семеныч...(с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:19
я ж валюту закинуть собрался. Семен-Семеныч...(с)
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:22
вроде на ощадный свои без комиса, если будет, то должен отобразиться перед подтверждением.
С ощадного выход без комиса, если там отлежались один полный рабочий день.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:53
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