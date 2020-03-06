RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:19

  ukrprom2014 написав:
  ol_zy написав:А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?

Самый быстрый и бесплатный путь такой:
через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный.

я ж валюту закинуть собрался. :wink: Семен-Семеныч...(с)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 20.01.15
Подякував: 371 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:22

  stas_rst написав:а вихід на Ощадний "своїми" теж з комісом ? чи як депозит - 0% ?
у чому ще суттєві зміни??? щоб очі не зламати у порівняльних таблицях ???
Дякую!

вроде на ощадный свои без комиса, если будет, то должен отобразиться перед подтверждением.
С ощадного выход без комиса, если там отлежались один полный рабочий день.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 20.01.15
Подякував: 371 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:53

  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.
Maksi2
 
Повідомлень: 525
З нами з: 18.06.19
Подякував: 150 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 02:35

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:ура оформил пудру как допку к своей Б5.

и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.


Так у Б5 и пудры одна кешбек-программа, только категории разные. Они по-любому ограничены единым лимитом вывода 777 грн./месяц грязными на ИНН - что на одном карт. счете, что на разных. По крайней мере, с двух грн. Б5 (основные карты на разных карт. счетах - одна с лимитом, другая без) начисления идут на единый кешбек-счет.
wildlynx
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.04.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 03:27

  Maksi2 написав:и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.

Ну хз я больше 300грн не выходит в месяц с Б5.
Ну пудра добавит еще 100-200грн.
Я еще не научился свинячить по полной с Б5.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 07:23

  pharus написав:Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же! :mrgreen:

Еще гениальнее, когда поймёшь, что день, когда кешбек исчезнет - это День Дурака)))
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 567
З нами з: 23.07.18
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 07:26

Re: ТАСКОМБАНК

pharus написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ananas1start написав:бо сьогодні глянув а нема

На ГЛ говорят что с 25.03. будет на КБ счете.

Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же! :mrgreen:
01.04 еще будет шанс спасти КБ и вывести
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26531
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 6300 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:08

А по Вікенду кешбек обнуляється кожен місяць, правильно?
apostol
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.12.14
Подякував: 663 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:47

  apostol написав:А по Вікенду кешбек обнуляється кожен місяць, правильно?

Что значит обнуляется? Он в конце каждого месяца капает на карту
Stringer
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:49

  apostol написав:А по Вікенду кешбек обнуляється кожен місяць, правильно?

Не правильно - по Викэнду кэшбек ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ полностью (но не более 500,71 грн. чистыми) в последний рабочий день месяца. Все что выше 500,71 - сгорает. По б5 сгорает все не выведенное за прошлый квартал. То есть если Вы не вывели ничего - сгорит все. По Виике вы получите ВСЕ до 500,71 - в этом принципиальная разница
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 20.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3288328932903291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, ramaz, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.