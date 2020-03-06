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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:19
ukrprom2014 написав: ol_zy написав:
А валюту на вику или ощадный можно сразу в кассу вносить или через манагера? Занос без комиса или есть нюансы?
Самый быстрый и бесплатный путь такой:
через терминал или банокомат кидайте все на Вику, а потом из приложения с Вики переведите нужную сумму на ощадный.
я ж валюту закинуть собрался.
Семен-Семеныч...(с)
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:22
stas_rst написав:
а вихід на Ощадний "своїми" теж з комісом ? чи як депозит - 0% ?у чому ще суттєві зміни???
щоб очі не зламати у порівняльних таблицях ???
Дякую!
вроде на ощадный свои без комиса, если будет, то должен отобразиться перед подтверждением.
С ощадного выход без комиса, если там отлежались один полный рабочий день.
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ol_zy
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:53
vpchelko написав:
ура оформил пудру как допку к своей Б5.
и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.
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Maksi2
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Додано: Суб 07 бер, 2020 02:35
Maksi2 написав: vpchelko написав:
ура оформил пудру как допку к своей Б5.
и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.
Так у Б5 и пудры одна кешбек-программа, только категории разные. Они по-любому ограничены единым лимитом вывода 777 грн./месяц грязными на ИНН - что на одном карт. счете, что на разных. По крайней мере, с двух грн. Б5 (основные карты на разных карт. счетах - одна с лимитом, другая без) начисления идут на единый кешбек-счет.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 03:27
Maksi2 написав:
и теперь лимит кешбека будет делиться на 2 карты в месяц, не ура.
Ну хз я больше 300грн не выходит в месяц с Б5.
Ну пудра добавит еще 100-200грн.
Я еще не научился свинячить по полной с Б5.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 07:23
pharus написав:
Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же!
Еще гениальнее, когда поймёшь, что день, когда кешбек исчезнет - это День Дурака)))
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Суб 07 бер, 2020 07:26
pharus написав: ukrprom2014 написав: Ananas1start написав:
бо сьогодні глянув а нема
На ГЛ говорят что с 25.03. будет на КБ счете.
Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же!
01.04 еще будет шанс спасти КБ и вывести
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Додано: Суб 07 бер, 2020 09:08
А по Вікенду кешбек обнуляється кожен місяць, правильно?
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apostol
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Додано: Суб 07 бер, 2020 09:47
apostol написав:
А по Вікенду кешбек обнуляється кожен місяць, правильно?
Что значит обнуляется? Он в конце каждого месяца капает на карту
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Додано: Суб 07 бер, 2020 09:49
apostol написав:
А по Вікенду кешбек обнуляється кожен місяць, правильно?
Не правильно - по Викэнду кэшбек ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ полностью (но не более 500,71 грн. чистыми) в последний рабочий день месяца. Все что выше 500,71 - сгорает. По б5 сгорает все не выведенное за прошлый квартал. То есть если Вы не вывели ничего - сгорит все. По Виике вы получите ВСЕ до 500,71 - в этом принципиальная разница
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