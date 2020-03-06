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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3289329032913292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:02

Что-то ТАС начинает потихоньку портиться...
Мало того, что за СМС информирование начали бать деньги (раньше такого не было на картах, выданных к депозиту), так с этого месяца еще и сами СМС приходят с задержкой в 3-5 минут. Еще в прошлом месяце задержка была 7-10сек! :(
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:05

  Watcher написав:Что-то ТАС начинает потихоньку портиться...
Мало того, что за СМС информирование начали бать деньги (раньше такого не было на картах, выданных к депозиту), так с этого месяца еще и сами СМС приходят с задержкой в 3-5 минут. Еще в прошлом месяце задержка была 7-10сек! :(

так они сначала пуш в апликуху присылают, а потом чуток думают и таки СМСку вдогон отсылают. Чудики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:35

  Flamingo написав:
  Hack-Stock написав:кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?

Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.

Никто не менял фин. номер в этом году? Все по прежнему, надо идти в отделение? И в какое? Зарплатный проект, зарегили карту на старый, уже давно не используемый номер. Это выдали пенсу родственнику новую карту для зарплаты. Карта активна, зарплата пришла - пенс снял 100грн в банкомате. Буду на днях в гостях- попытаемся найти симку или картхолдер.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:00

  lel написав:Никто не менял фин. номер в этом году?

Простите, а зачем их менять? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:13

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  lel написав:Никто не менял фин. номер в этом году?

Простите, а зачем их менять? :D
Чтобы был доступен ИБ
Пенс даже не знает скоко денег есть. Я ему сообщаю, открываю пополняю депо, плачу коммуналку. Ну и по факту- пока фин.номера вообще нет.
Востаннє редагувалось lel в Суб 07 бер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:14

  lel написав:
  Flamingo написав:
  Hack-Stock написав:кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?

Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.

Никто не менял фин. номер в этом году? Все по прежнему, надо идти в отделение? И в какое? Зарплатный проект, зарегили карту на старый, уже давно не используемый номер. Это выдали пенсу родственнику новую карту для зарплаты. Карта активна, зарплата пришла - пенс снял 100грн в банкомате. Буду на днях в гостях- попытаемся найти симку или картхолдер.

На горячей линии говорят надо топать в отделение. И для запроса на повышение лимита тоже самое. Мне смену номера одновременно со сменой фин номера заказали в эту пятницу Жду в понедельник хороших новостей.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:17

  Slx написав:
  pharus написав:Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же! :mrgreen:

Еще гениальнее, когда поймёшь, что день, когда кешбек исчезнет - это День Дурака)))

По Б5 ещё ни разу приколов не было.хз видимо прогорает у злобных свинов? Щас пересматриваю выплаты по кешбеку. Не вижу сгорания кешбека.

Специально смотрю начисления и списания кешбека под конец и начало квартала 30 сентября и 1 октября. 30 сентября вывел кешбек полностью. Начислили 8грн 30 сентября. 1 октября начислили 24 грн. 2 октября вывел 32 грн кешбека.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:04

Re: ТАСКОМБАНК

Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:28

  jay2004 написав:Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.

А точно заходило в выходные? У меня и в конце прошлого года только в первый следующий рабочий день и сам депо и % на карту падали. И сколько помню в тасе все было именно так.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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