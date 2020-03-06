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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:02
Что-то ТАС начинает потихоньку портиться...
Мало того, что за СМС информирование начали бать деньги (раньше такого не было на картах, выданных к депозиту), так с этого месяца еще и сами СМС приходят с задержкой в 3-5 минут. Еще в прошлом месяце задержка была 7-10сек!
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Watcher
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:05
Watcher написав:
Что-то ТАС начинает потихоньку портиться...
Мало того, что за СМС информирование начали бать деньги (раньше такого не было на картах, выданных к депозиту), так с этого месяца еще и сами СМС приходят с задержкой в 3-5 минут. Еще в прошлом месяце задержка была 7-10сек!
так они сначала пуш в апликуху присылают, а потом чуток думают и таки СМСку вдогон отсылают. Чудики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:35
Flamingo написав: Hack-Stock написав:
кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?
Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.
Никто не менял фин. номер в этом году? Все по прежнему, надо идти в отделение? И в какое? Зарплатный проект, зарегили карту на старый, уже давно не используемый номер. Это выдали пенсу родственнику новую карту для зарплаты. Карта активна, зарплата пришла - пенс снял 100грн в банкомате. Буду на днях в гостях- попытаемся найти симку или картхолдер.
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lel
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:00
lel написав:
Никто не менял фин. номер в этом году?
Простите, а зачем их менять?
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Vorlon
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:13
Vorlon написав: lel написав:
Никто не менял фин. номер в этом году?
Простите, а зачем их менять?
Чтобы был доступен ИБ
Пенс даже не знает скоко денег есть. Я ему сообщаю, открываю пополняю депо, плачу коммуналку. Ну и по факту- пока фин.номера вообще нет.
Востаннє редагувалось lel
в Суб 07 бер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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lel
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:14
lel написав: Flamingo написав: Hack-Stock написав:
кто-то менял фин. номер телефона в тазике? Как процедура осуществляется? В отделение надо ехать?
Менял. Надо. Именно в отделении это и осуществлял в 2017.
Никто не менял фин. номер в этом году? Все по прежнему, надо идти в отделение? И в какое? Зарплатный проект, зарегили карту на старый, уже давно не используемый номер. Это выдали пенсу родственнику новую карту для зарплаты. Карта активна, зарплата пришла - пенс снял 100грн в банкомате. Буду на днях в гостях- попытаемся найти симку или картхолдер.
На горячей линии говорят надо топать в отделение. И для запроса на повышение лимита тоже самое. Мне смену номера одновременно со сменой фин номера заказали в эту пятницу Жду в понедельник хороших новостей.
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vpchelko
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:17
Slx написав: pharus написав:
Это гениальный по честности маркетинговый ход - завлечь новых клиенто(к), бОльшая часть из которых далеко не сразу поймут правило отжима "не использованного" КБ в конце квартала и с улыбкой в День смеха обнулить "подарочек". Красиво же!
Еще гениальнее, когда поймёшь, что день, когда кешбек исчезнет - это День Дурака)))
По Б5 ещё ни разу приколов не было.хз видимо прогорает у злобных свинов? Щас пересматриваю выплаты по кешбеку. Не вижу сгорания кешбека.
Специально смотрю начисления и списания кешбека под конец и начало квартала 30 сентября и 1 октября. 30 сентября вывел кешбек полностью. Начислили 8грн 30 сентября. 1 октября начислили 24 грн. 2 октября вывел 32 грн кешбека.
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vpchelko
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:04
Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.
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jay2004
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:28
jay2004 написав:
Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.
А точно заходило в выходные? У меня и в конце прошлого года только в первый следующий рабочий день и сам депо и % на карту падали. И сколько помню в тасе все было именно так.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:02
jay2004 написав:
Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.
А він не має пролонгуватися ще на 3 місяці під 19%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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