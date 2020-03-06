Квесторе_поверніться написав:
А він не має пролонгуватися ще на 3 місяці під 19%?
Звісно, має. А відсотки на Платівку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:20
Звісно, має. А відсотки на Платівку.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:23
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:29
Чи стане кредитка "Pudra" найпопулярнішою картою у жінок завдяки оцій акції 1-15 березня ? Чи вона вже є такою і залишиться й надалі.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:38
Re: ТАСКОМБАНК
До 15 березня найбільший кишмиш серед всіх карток в БС України?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|