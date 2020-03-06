Квесторе_поверніться написав:
А він не має пролонгуватися ще на 3 місяці під 19%?
Звісно, має. А відсотки на Платівку.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:20
Звісно, має. А відсотки на Платівку.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:23
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:29
Чи стане кредитка "Pudra" найпопулярнішою картою у жінок завдяки оцій акції 1-15 березня ? Чи вона вже є такою і залишиться й надалі.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:38
Re: ТАСКОМБАНК
До 15 березня найбільший кишмиш серед всіх карток в БС України?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:44
avjej сомнительно, очень маленький срок и не очень популярный банк
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:45
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:48
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:53
Hack-Stock я знаю, что есть, но не побегу
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:53
Hack-Stock
Сотку дают только за Пудру и она только женщинам.
Полтинник дают за остальные карты.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:00
Конечно во вторник - как по другому? У меня такой закончился ровно неделю назад 29 февраля. Проценты упали в понедельник 2 марта. До этого он еще вечером 1 марта висел со ставкой 17,5% и сроком погашения 29.02, а утром 2го сначала пропал из списка депо совсем, а после 9 утра появился уже под 19% с датой возврата 1.06.2020 - одновременно и % капнули
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