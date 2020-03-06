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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3291329232933294>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:20

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.

А він не має пролонгуватися ще на 3 місяці під 19%?


Звісно, має. А відсотки на Платівку.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:23

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Звісно, має. А відсотки на Платівку.

І шо Комса каже...коли буде кіно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:29

Чи стане кредитка "Pudra" найпопулярнішою картою у жінок завдяки оцій акції 1-15 березня ? Чи вона вже є такою і залишиться й надалі.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
avjej
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:38

Re: ТАСКОМБАНК

  avjej написав:Чи вона вже є такою і залишиться й надалі.

До 15 березня найбільший кишмиш серед всіх карток в БС України?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:44

avjej сомнительно, очень маленький срок и не очень популярный банк
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:45

  omb написав:avjej сомнительно, очень маленький срок и не очень популярный банк

Кажіть де краще?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32868
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:48

  omb написав:avjej сомнительно, очень маленький срок и не очень популярный банк

сказал человек с 4-мя рефками в подписи :lol:
тут тоже есть реферальная программа, 100 грн вам и приглашённому, бегите быстрее делать карту и добавляйте в подпись :lol:
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:53

Hack-Stock я знаю, что есть, но не побегу :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 571
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:53

Hack-Stock
Сотку дают только за Пудру и она только женщинам.
Полтинник дают за остальные карты.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
avjej
 
Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:00

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Звісно, має. А відсотки на Платівку.

І шо Комса каже...коли буде кіно?

Конечно во вторник - как по другому? У меня такой закончился ровно неделю назад 29 февраля. Проценты упали в понедельник 2 марта. До этого он еще вечером 1 марта висел со ставкой 17,5% и сроком погашения 29.02, а утром 2го сначала пропал из списка депо совсем, а после 9 утра появился уже под 19% с датой возврата 1.06.2020 - одновременно и % капнули
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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