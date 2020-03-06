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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:03
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Звісно, має. А відсотки на Платівку.
І шо Комса каже...коли буде кіно?
Конечно во вторник - как по другому?
Как в Привате, А-Банке, Моно.
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jay2004
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:07
jay2004 написав:
Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.
Мне седня упали с Прибуткового под 19%, т.е. по окончании депо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11
clientage написав: jay2004 написав:
Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.
Мне седня упали с Прибуткового под 19%, т.е. по окончании депо
Теперь всё стало на свои места... Если б закончился сегодня - тогда получай сегодня, а квартальные жди во вторник
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jay2004
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:22
jay2004 написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
І шо Комса каже...коли буде кіно?
Конечно во вторник - как по другому?
Как в Привате, А-Банке, Моно.
Ну это Тас - тут все по своему. У меня вон долларовый депо закончился 30 декабря - автопролонгацию не отключал - меня 4% годовых устраивало - Тася со 2 января вводит новые ставки - там годовой депо становился 2,75% - думал меня это не коснется - у меня ж пролонгазция с 30го... До 3 января не пролонгированное висело с датой гашения 30.12, а потом поменялось под ставку 2,75. "Ничего не можем сделать, хотя на словах вы вроде правы - если не согласны со ставкой можем вручную отменить лонгацию и выплатить депо сегодня 3 января" (на что я в итоге и согласился)
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:54
Flamingo написав:
"Ничего не можем сделать, хотя на словах вы вроде правы - если не согласны со ставкой можем вручную отменить лонгацию и выплатить депо
Тася наглеет, однако
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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