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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3291329232933294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:03

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Звісно, має. А відсотки на Платівку.

І шо Комса каже...коли буде кіно?

Конечно во вторник - как по другому?


Как в Привате, А-Банке, Моно.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:07

  jay2004 написав:Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.

Мне седня упали с Прибуткового под 19%, т.е. по окончании депо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11

  clientage написав:
  jay2004 написав:Закончился сегодня депо квартального Прибуткового (под 17,5%), по двум Аккам. На Плативку - денёжка не зашла(((. Покращення(((. Раньше заходило даже в воскресенье. Кто-то из форумчан месяц назад писал про такой расклад - не верил... Вот и засада.

Мне седня упали с Прибуткового под 19%, т.е. по окончании депо


Теперь всё стало на свои места... Если б закончился сегодня - тогда получай сегодня, а квартальные жди во вторник :(
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:22

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:І шо Комса каже...коли буде кіно?

Конечно во вторник - как по другому?


Как в Привате, А-Банке, Моно.

Ну это Тас - тут все по своему. У меня вон долларовый депо закончился 30 декабря - автопролонгацию не отключал - меня 4% годовых устраивало - Тася со 2 января вводит новые ставки - там годовой депо становился 2,75% - думал меня это не коснется - у меня ж пролонгазция с 30го... До 3 января не пролонгированное висело с датой гашения 30.12, а потом поменялось под ставку 2,75. "Ничего не можем сделать, хотя на словах вы вроде правы - если не согласны со ставкой можем вручную отменить лонгацию и выплатить депо сегодня 3 января" (на что я в итоге и согласился)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:"Ничего не можем сделать, хотя на словах вы вроде правы - если не согласны со ставкой можем вручную отменить лонгацию и выплатить депо

Тася наглеет, однако
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:40

Re: ТАСКОМБАНК

якщо розрахуватись за товар, куплений в магазині одягу ,на пошті ,кеш бек від такого іде ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:57

  Ananas1start написав:якщо розрахуватись за товар, куплений в магазині одягу ,на пошті ,кеш бек від такого іде ?

На пошті термінал оплати відповідає МСС-коду "поштові послуги", тому якщо ваша карта кешбечит почтові послуги, то отримаєте, але тільки за почтові, а не за одяг.
Розраховувався на пошті Велика5, кешбек 1%.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
avjej
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:40

Ananas1start онлайн на сайте покупки надо платить, чтобы правильно окешбечиться
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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