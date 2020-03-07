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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3292329332943295 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 203 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 47 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 55 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 29 Всього голосів : 203 Додано: Суб 07 бер, 2020 20:18 Ananas1start написав: clientage написав: omb написав: Ananas1start онлайн на сайте покупки надо платить, чтобы правильно окешбечиться онлайн на сайте покупки надо платить, чтобы правильно окешбечиться

Но только у проверенных продавцов

По первому-второму разу не мешало бы сначала убедиться, шо в посылке требуемый товар, а не... кирпич

Виика в ПОСе УкрПочты рисует 3% по викендам, Б5 - всегда 1% Но только у проверенных продавцовПо первому-второму разу не мешало бы сначала убедиться, шо в посылке требуемый товар, а не... кирпичВиика в ПОСе УкрПочты рисует 3% по викендам, Б5 - всегда 1%



не захотів магазин онлайн приймати , сам в шоці , сказав тільки налічка на почті



є тільки пудра

а є різниця урк почта чи нова почта ?

чим ця вііка цікава ? переглянув їх умови не докінця ясно що то за крем-желе не захотів магазин онлайн приймати , сам в шоці , сказав тільки налічка на почтіє тільки пудраа є різниця урк почта чи нова почта ?чим ця вііка цікава ? переглянув їх умови не докінця ясно що то за крем-желе

Пудра даст 1% ток за свои

Б5 - 1% за свои и кредитные

Плативка - 0.5% за свои

Про Виику забудьте, уже не открывают

У НП офлайн (т.е. в отд-и) могут быть ньансы, там часто любят подсовывать р2р-перевод вместо оплаты, т.к. это реально перевод денег продавцу Юзайте свой экк у НП Пудра даст 1% ток за своиБ5 - 1% за свои и кредитныеПлативка - 0.5% за своиПро Виику забудьте, уже не открываютУ НП офлайн (т.е. в отд-и) могут быть ньансы, там часто любят подсовывать р2р-перевод вместо оплаты, т.к. это реально перевод денег продавцуЮзайте свой экк у НП ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30585 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2437 раз. Подякували: 3556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 20:22 clientage написав: Пудра даст 1% ток за свои Пудра даст 1% ток за свои

Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться? Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться? Vorlon Повідомлень: 8123 З нами з: 14.06.13 Подякував: 402 раз. Подякували: 826 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 20:37 Vorlon написав: clientage написав: Пудра даст 1% ток за свои Пудра даст 1% ток за свои Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться? Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться?

Сорри, да, Пудра ток по своим категориям, и там нет Почты



Вообщем, нуна Ananas1start делать Б5, лучше с отдельным счетом

Как допка к Пудре Б5 за 200грн щас или есть аХция какая? Сорри, да, Пудра ток по своим категориям, и там нет ПочтыВообщем, нунаделать Б5, лучше с отдельным счетомКак допка к Пудре Б5 за 200грн щас или есть аХция какая? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30585 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2437 раз. Подякували: 3556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 20:45 Ще в минул.році винайшов для себе, як зекономити на поповненні кредитки альфабанку. Це ще коли брали комісію за поповнення, а через Укрпошту було без комісії, але 3-4 діб на зарахування коштів. Тож на пошті шомісяця переводив кошти по реквізитах для поповнення карткового рахунку Альфи, але платив через термінал карткою ТАСа В5.

Кешбек 1%, то виходило, що тупо на поповненні рахунку, ще мав економію 1%. Мєлочь, а приємно) бо це кешбек не за товар, а за поповнення був.

Можливо ця метода ще може бути актуальною. https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard"

http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард" - Бажаю успіхів! avjej Повідомлень: 46 З нами з: 18.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 02:30 clientage написав: Vorlon написав: clientage написав: Пудра даст 1% ток за свои Пудра даст 1% ток за свои Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться? Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться?

Сорри, да, Пудра ток по своим категориям, и там нет Почты



Вообщем, нуна Ananas1start делать Б5, лучше с отдельным счетом

Как допка к Пудре Б5 за 200грн щас или есть аХция какая? Сорри, да, Пудра ток по своим категориям, и там нет ПочтыВообщем, нунаделать Б5, лучше с отдельным счетомКак допка к Пудре Б5 за 200грн щас или есть аХция какая?



Б5 200 грн ? це якого так , я тільки паро сторінок назад питав чи Б5 платна , казали бесплатно Б5 200 грн ? це якого так , я тільки паро сторінок назад питав чи Б5 платна , казали бесплатно 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 55 З нами з: 19.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3292329332943295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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