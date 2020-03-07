omb написав:Ananas1start онлайн на сайте покупки надо платить, чтобы правильно окешбечиться
Но только у проверенных продавцов По первому-второму разу не мешало бы сначала убедиться, шо в посылке требуемый товар, а не... кирпич Виика в ПОСе УкрПочты рисует 3% по викендам, Б5 - всегда 1%
не захотів магазин онлайн приймати , сам в шоці , сказав тільки налічка на почті
є тільки пудра а є різниця урк почта чи нова почта ? чим ця вііка цікава ? переглянув їх умови не докінця ясно що то за крем-желе
Пудра даст 1% ток за свои Б5 - 1% за свои и кредитные Плативка - 0.5% за свои Про Виику забудьте, уже не открывают У НП офлайн (т.е. в отд-и) могут быть ньансы, там часто любят подсовывать р2р-перевод вместо оплаты, т.к. это реально перевод денег продавцу Юзайте свой экк у НП
Ще в минул.році винайшов для себе, як зекономити на поповненні кредитки альфабанку. Це ще коли брали комісію за поповнення, а через Укрпошту було без комісії, але 3-4 діб на зарахування коштів. Тож на пошті шомісяця переводив кошти по реквізитах для поповнення карткового рахунку Альфи, але платив через термінал карткою ТАСа В5. Кешбек 1%, то виходило, що тупо на поповненні рахунку, ще мав економію 1%. Мєлочь, а приємно) бо це кешбек не за товар, а за поповнення був. Можливо ця метода ще може бути актуальною.
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