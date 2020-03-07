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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3292329332943295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:18

  Ananas1start написав:
  clientage написав:
  omb написав:Ananas1start онлайн на сайте покупки надо платить, чтобы правильно окешбечиться

Но только у проверенных продавцов
По первому-второму разу не мешало бы сначала убедиться, шо в посылке требуемый товар, а не... кирпич :)
Виика в ПОСе УкрПочты рисует 3% по викендам, Б5 - всегда 1% :wink:


не захотів магазин онлайн приймати , сам в шоці , сказав тільки налічка на почті

є тільки пудра
а є різниця урк почта чи нова почта ?
чим ця вііка цікава ? переглянув їх умови не докінця ясно що то за крем-желе

Пудра даст 1% ток за свои
Б5 - 1% за свои и кредитные
Плативка - 0.5% за свои
Про Виику забудьте, уже не открывают
У НП офлайн (т.е. в отд-и) могут быть ньансы, там часто любят подсовывать р2р-перевод вместо оплаты, т.к. это реально перевод денег продавцу :( Юзайте свой экк у НП
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:22

  clientage написав:Пудра даст 1% ток за свои

Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:37

  Vorlon написав:
  clientage написав:Пудра даст 1% ток за свои
Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться?

Сорри, да, Пудра ток по своим категориям, и там нет Почты :(

Вообщем, нуна Ananas1start делать Б5, лучше с отдельным счетом
Как допка к Пудре Б5 за 200грн щас или есть аХция какая?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:45

Ще в минул.році винайшов для себе, як зекономити на поповненні кредитки альфабанку. Це ще коли брали комісію за поповнення, а через Укрпошту було без комісії, але 3-4 діб на зарахування коштів. Тож на пошті шомісяця переводив кошти по реквізитах для поповнення карткового рахунку Альфи, але платив через термінал карткою ТАСа В5.
Кешбек 1%, то виходило, що тупо на поповненні рахунку, ще мав економію 1%. Мєлочь, а приємно) бо це кешбек не за товар, а за поповнення був.
Можливо ця метода ще може бути актуальною.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард" - Бажаю успіхів!
avjej
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:30

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Пудра даст 1% ток за свои
Только на категории Пудры, а не на всё. Зачем Пудрой на почте рассчитываться?

Сорри, да, Пудра ток по своим категориям, и там нет Почты :(

Вообщем, нуна Ananas1start делать Б5, лучше с отдельным счетом
Как допка к Пудре Б5 за 200грн щас или есть аХция какая?


Б5 200 грн ? це якого так , я тільки паро сторінок назад питав чи Б5 платна , казали бесплатно
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 03:45

  avjej написав:Ще в минул.році винайшов для себе, як зекономити на поповненні кредитки альфабанку. Це ще коли брали комісію за поповнення, а через Укрпошту було без комісії, але 3-4 діб на зарахування коштів. Тож на пошті шомісяця переводив кошти по реквізитах для поповнення карткового рахунку Альфи, але платив через термінал карткою ТАСа В5.
Кешбек 1%, то виходило, що тупо на поповненні рахунку, ще мав економію 1%. Мєлочь, а приємно) бо це кешбек не за товар, а за поповнення був.
Можливо ця метода ще може бути актуальною.

ну цікава ситуація , цікаво як зараз з цим
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 03:57

Надо видео снять и на Ютуб. И поживее, пока другой кто-то не сделал такой лайфхак
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:25

  avjej написав:Ще в минул.році винайшов для себе, як зекономити на поповненні кредитки альфабанку. Це ще коли брали комісію за поповнення, а через Укрпошту було без комісії, але 3-4 діб на зарахування коштів. Тож на пошті шомісяця переводив кошти по реквізитах для поповнення карткового рахунку Альфи, але платив через термінал карткою ТАСа В5.
Кешбек 1%, то виходило, що тупо на поповненні рахунку, ще мав економію 1%. Мєлочь, а приємно) бо це кешбек не за товар, а за поповнення був.
Можливо ця метода ще може бути актуальною.
как давно я не был в таком приличном заведении,одни плюсы-наличку с карточки снимают в Затоке,дают кешбек при оплате кредиткой,осталось только Альфабанку сделать переводы с кредитки своих средств без комиссии и неограничено и племя свинорылов захватит отделения Укрпочты
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:30

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:Б5 200 грн ? це якого так..?
Прочтите внимательно. Выше Вам писали за 200 грн к своей Б5 оформить допку Пудра (один счёт с кредитным лимитом, но две карты: Б5 и Пудра). Такая связка актуальна при хорошем кредитном лимите по Б5.

  avjej написав:...як зекономити на поповненні кредитки альфабанку. Це ще коли брали комісію за поповнення, а через Укрпошту було без комісії...
Дива більше не буде, бо https://news.finance.ua/ru/news/-/44280 ... -ukrpochta
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