RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3293329432953296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:12

Re: ТАСКОМБАНК

з святом вас милі дами , якщо ви звісно тут є ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 57
З нами з: 19.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:18

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 350
З нами з: 09.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02

  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?

в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 06.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:49

  velvet написав:
  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?

в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно

А что за сервисы? Можете посоветовать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 350
З нами з: 09.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03

  _PORT_UA написав:
  velvet написав:
  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?

в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно

А что за сервисы? Можете посоветовать?

На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 18.08.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09

  klug написав:
  _PORT_UA написав:А что за сервисы? Можете посоветовать?

На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).

Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 350
З нами з: 09.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3293329432953296
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1294)
08.03.2020 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.