|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:12
Re: ТАСКОМБАНК
з святом вас милі дами , якщо ви звісно тут є ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:18
Re: ТАСКОМБАНК
Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02
в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:49
А что за сервисы? Можете посоветовать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03
На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09
Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:36
без комиссии, плативку можете сохранить в пумб-онлайн,а можете просто её данные при переводе указать, если это разовая потребность
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:40
У у Плітівки піднімаєте ліміт на Р2Р, у ЛУМУБА-Онлайн обераєте свою всеКарту, далі - Поповнити картку, туди забиваєте свою Платівку, сума, 3DS. При поповненні таким способом знімати можна практично одразу (правда у ЛУМУМби бувають заскоки, томі краще усе ж 5 хв зачекати і ще краще робити це у опер. час). Саме при такій схемі комісії немає, якщо на ЛУМУБу заливати сторонніми сервісами, то сама ЛУМУБа берез комісію і можливі варіанти з овером. ВсеКарта, як і Платівка, дозволяє знімати у будь-якому банкоматі, але очевидно, що рідний буде видавати незрівнянно більші порції, ніж чужі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|