|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 16:12
Re: ТАСКОМБАНК
з святом вас милі дами , якщо ви звісно тут є ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:18
Re: ТАСКОМБАНК
Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02
в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:49
А что за сервисы? Можете посоветовать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03
На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09
Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:36
без комиссии, плативку можете сохранить в пумб-онлайн,а можете просто её данные при переводе указать, если это разовая потребность
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:40
У у Плітівки піднімаєте ліміт на Р2Р, у ЛУМУБА-Онлайн обераєте свою всеКарту, далі - Поповнити картку, туди забиваєте свою Платівку, сума, 3DS. При поповненні таким способом знімати можна практично одразу (правда у ЛУМУМби бувають заскоки, томі краще усе ж 5 хв зачекати і ще краще робити це у опер. час). Саме при такій схемі комісії немає, якщо на ЛУМУБу заливати сторонніми сервісами, то сама ЛУМУБа берез комісію і можливі варіанти з овером. ВсеКарта, як і Платівка, дозволяє знімати у будь-якому банкоматі, але очевидно, що рідний буде видавати незрівнянно більші порції, ніж чужі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:31
это всё хорошо, но учитывая что пумба рисует иногда овер когда притянутые деньги идут на депозит, то за банкомат там не просто "рисованный овер" - а настоящий.
(т.е. я бы не рисковал сразу снимать деньги притянутые на "всё карту" в родных банкоматах)
З.Ы.
и да по снятию аваль даёт - 4К за снятие (по визе плативке и по визе "всё карте", но только 1 раз), а дальше только по 1К
Ощад, приват и укрсиб дают по визам по 2К за раз
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 03:22
часто чую за ці оведрайви
, а чим це погано , це ж не по твоїй вині . що відбувається далі ,як це вирішується ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
|