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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3294329532963297>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:12

Re: ТАСКОМБАНК

з святом вас милі дами , якщо ви звісно тут є ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:18

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02

  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?

в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:49

  velvet написав:
  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?

в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно

А что за сервисы? Можете посоветовать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 350
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03

  _PORT_UA написав:
  velvet написав:
  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Не підкажете яку суму готівки модно зняти з Платівки через банкомат ПУМБу?

в каждом регионе могут быть свои лимиты, у меня в городе не больше 1000 грн. за одну операцию, если есть карта пумба можете стянуть с плативки сервисом пумба и снимайте сколько нужно

А что за сервисы? Можете посоветовать?

На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:09

  klug написав:
  _PORT_UA написав:А что за сервисы? Можете посоветовать?

На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).

Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:36

  _PORT_UA написав:
  klug написав:
  _PORT_UA написав:А что за сервисы? Можете посоветовать?

На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).

Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?

без комиссии, плативку можете сохранить в пумб-онлайн,а можете просто её данные при переводе указать, если это разовая потребность
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:40

  _PORT_UA написав:
  klug написав:
  _PORT_UA написав:А что за сервисы? Можете посоветовать?

На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).

Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?

У у Плітівки піднімаєте ліміт на Р2Р, у ЛУМУБА-Онлайн обераєте свою всеКарту, далі - Поповнити картку, туди забиваєте свою Платівку, сума, 3DS. При поповненні таким способом знімати можна практично одразу (правда у ЛУМУМби бувають заскоки, томі краще усе ж 5 хв зачекати і ще краще робити це у опер. час). Саме при такій схемі комісії немає, якщо на ЛУМУБу заливати сторонніми сервісами, то сама ЛУМУБа берез комісію і можливі варіанти з овером. ВсеКарта, як і Платівка, дозволяє знімати у будь-якому банкоматі, але очевидно, що рідний буде видавати незрівнянно більші порції, ніж чужі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:31

  klug написав:
  _PORT_UA написав:
  klug написав:На всеКарту обов’язково через ПУМБ-онлайн (веб або самартфон).

Комісія є якась, бо я в цих речах не бум-бум? І як там все робити/підвязувати? По номеру картки чи рахунку?

У у Плітівки піднімаєте ліміт на Р2Р, у ЛУМУБА-Онлайн обераєте свою всеКарту, далі - Поповнити картку, туди забиваєте свою Платівку, сума, 3DS. При поповненні таким способом знімати можна практично одразу (правда у ЛУМУМби бувають заскоки, томі краще усе ж 5 хв зачекати і ще краще робити це у опер. час). Саме при такій схемі комісії немає, якщо на ЛУМУБу заливати сторонніми сервісами, то сама ЛУМУБа берез комісію і можливі варіанти з овером. ВсеКарта, як і Платівка, дозволяє знімати у будь-якому банкоматі, але очевидно, що рідний буде видавати незрівнянно більші порції, ніж чужі.

это всё хорошо, но учитывая что пумба рисует иногда овер когда притянутые деньги идут на депозит, то за банкомат там не просто "рисованный овер" - а настоящий.
(т.е. я бы не рисковал сразу снимать деньги притянутые на "всё карту" в родных банкоматах)

З.Ы.
и да по снятию аваль даёт - 4К за снятие (по визе плативке и по визе "всё карте", но только 1 раз), а дальше только по 1К
Ощад, приват и укрсиб дают по визам по 2К за раз
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:22

  uaprofi написав:это всё хорошо, но учитывая что пумба рисует иногда овер когда притянутые деньги идут на депозит, то за банкомат там не просто "рисованный овер" - а настоящий.
(т.е. я бы не рисковал сразу снимать деньги притянутые на "всё карту" в родных банкоматах)

З.Ы.
и да по снятию аваль даёт - 4К за снятие (по визе плативке и по визе "всё карте", но только 1 раз), а дальше только по 1К
Ощад, приват и укрсиб дают по визам по 2К за раз


часто чую за ці оведрайви
, а чим це погано , це ж не по твоїй вині . що відбувається далі ,як це вирішується ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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