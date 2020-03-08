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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3294329532963297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:32

Ananas1start
если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи
т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли.
а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней
то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия.
на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33

Re: ТАСКОМБАНК

Вдруг кто-то в Voda Club в Буковеле платил.
Кешбэк по Пудре дают? MCC подходящий?
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:11

  uaprofi написав:я бы не рисковал сразу снимать деньги притянутые на "всё карту" в родных банкоматах)

Снимал именно так не единожды - пока проблем нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:21

ощадный

кто после изменений в тарифах снимал с ощадного в кассе, если сейчас туда закинуть, завтра утром комиссия будет ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:59

  uaprofi написав:Ananas1start
если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи
т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли.
а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней
то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия.
на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...


мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22

  Ananas1start написав:
  uaprofi написав:Ananas1start
если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи
т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли.
а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней
то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия.
на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...


мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю

Категоричность не самый лучший метод анализа :)
При переводе между картами гроши на картсчет приходят с опазданием в +1..2дн в лучшем случае, в худшем в +30, а совсем аяяй -- могут вернуться на карту-отправитель. Такова селяви у МПС.
А банк работает с картсчетом, по которому он пытается синхронизировать остатки и по собственно счету и по куче карт, к нему прикрепленному
У банка есть Регламент проведения средств по разным каналам поступления и расхода. И Тася даже публикует этот реХламент.
См. https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf - не уверен, шо актуален, но доступен :)
Зная Регламент клиент может балансировать между приходом и расходом своих средст, не попадая на овердрафты. Ну а не зная -- спонсирует банк :)
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 бер, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите плз, если с моно отправить п2п на виику и сделать валютообмен - что проведется быстрее? Овер будет?
dr_morgenstern
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