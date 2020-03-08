Ananas1start если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли. а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия. на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...
uaprofi написав:Ananas1start если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли. а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия. на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...
мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю
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uaprofi написав:Ananas1start если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли. а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия. на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...
мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю
Категоричность не самый лучший метод анализа При переводе между картами гроши на картсчет приходят с опазданием в +1..2дн в лучшем случае, в худшем в +30, а совсем аяяй -- могут вернуться на карту-отправитель. Такова селяви у МПС. А банк работает с картсчетом, по которому он пытается синхронизировать остатки и по собственно счету и по куче карт, к нему прикрепленному У банка есть Регламент проведения средств по разным каналам поступления и расхода. И Тася даже публикует этот реХламент. См. https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf - не уверен, шо актуален, но доступен Зная Регламент клиент может балансировать между приходом и расходом своих средст, не попадая на овердрафты. Ну а не зная -- спонсирует банк
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 бер, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.