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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3295329632973298>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:32

Ananas1start
если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи
т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли.
а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней
то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия.
на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33

Re: ТАСКОМБАНК

Вдруг кто-то в Voda Club в Буковеле платил.
Кешбэк по Пудре дают? MCC подходящий?
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:11

  uaprofi написав:я бы не рисковал сразу снимать деньги притянутые на "всё карту" в родных банкоматах)

Снимал именно так не единожды - пока проблем нет...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:21

ощадный

кто после изменений в тарифах снимал с ощадного в кассе, если сейчас туда закинуть, завтра утром комиссия будет ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:59

  uaprofi написав:Ananas1start
если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи
т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли.
а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней
то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия.
на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...


мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22

  Ananas1start написав:
  uaprofi написав:Ananas1start
если по дебетным картам - то за каждый день примерно 1,5 ... 2 грн. с каждой снятой тысячи
т.е скинули себе с другого банка на карту через п2п 10000, и пошли деньги сняли.
а банк провёл снятие по счёту текущим днём, а зачислил п2п по счёту через 5 дней
то выходит 5*15=75 грн., и вот и нарисовался минус на карте - и это на дебетной карте - так сказать "лайт" версия.
на кредитной карте всё гораздо хуже - там условные 75 грн. - легко превращается например в 375...


мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю

Категоричность не самый лучший метод анализа :)
При переводе между картами гроши на картсчет приходят с опазданием в +1..2дн в лучшем случае, в худшем в +30, а совсем аяяй -- могут вернуться на карту-отправитель. Такова селяви у МПС.
А банк работает с картсчетом, по которому он пытается синхронизировать остатки и по собственно счету и по куче карт, к нему прикрепленному
У банка есть Регламент проведения средств по разным каналам поступления и расхода. И Тася даже публикует этот реХламент.
См. https://tascombank.ua/files/website_rules_15-11-16.pdf - не уверен, шо актуален, но доступен :)
Зная Регламент клиент может балансировать между приходом и расходом своих средст, не попадая на овердрафты. Ну а не зная -- спонсирует банк :)
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 бер, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите плз, если с моно отправить п2п на виику и сделать валютообмен - что проведется быстрее? Овер будет?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю

Задаваемые Вами вопросы показывают полное отсутствие у Вас элементарного понимания как проводятся операции с картами. Поэтому мне даже сложно представить как Вам объяснить очевидные для многих местных форумчан веСЧи. Поэтому попробую для наглядности рассказать Вам сказку. Персонажей в сказке всего три - девушка Настя, не понимающая как работают карты, Банк1 и Банк2, картами которых Настя владеет и периодически пользуется. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Итак рассмотрим, что и как происходит в случае если Настя решит совершить ту или иную ситуацию со своими картами:
Ситуация 1. Настя решила перевести с карты Банка1 на карту Банка2 1000 грн. с помощью бесплатного сервиса р2р одного из банков. При этом операция по умолчанию абсолютно для Насти бесплатна.
Что думает Настя: я перевела денежки с банка1 на карту банка2 1000 грн. значит уже сейчас на карте банка1 нет 1000 грн., а на карте банка2 есть 1000 грн.
Что думает банк1: Настя дала мне поручение перевести с ее карты 1000 в банк2 - это нельзя сделать мгновенно - я блокирую на ее счете 1000 грн. и сообщаю банку2 что в ближайшее время он получит от Насти 1000 грн. Но эти 1000 грн. все еще у меня в банке1 - они просто заблокированы.
Что думает банк2: мне от банка1 пришло сообщение что на карту Насти в ближайшие дни поступит 1000 грн., но денег пока нет. Но сообщение прошло через легальные каналы МПС (Виза или МастерКард) - мне нет смысла им недоверять - чтобы Настя не волновалась я покажу что деньги у нее КАК-БЫ уже на счете - все равно они поступят через пару дней. Но реально денег на счете еще нет. Но ними Настя может оплатить булочку и кофе в кафе, ведь реально деньги за булочку я спишу через пару дней, когда деньги от банка2 уже придут реально - так что не будет никакого ОВЕРДРАФТА и я ничем не рискую. Но упаси боже Настю в такой ситуации снять деньги налом особенно в моем банкомате или кассе или заплатить кому-то оплатой по СЭП - в этом случае списаные денег по счету пройдет раньше чем деньги зайдут от банка1 и я вынужден буду насчитать штраф за овердрафт. Надеюсь Настя это понимает...

Но Настя не понимает как работают карточные счета в банках. Поэтому тут же идет в магазин возникает
Ситуация2 - Настя покупает помаду на 100 грн. Рассчитывается картой банка2 и думает: "У меня на карте в банке 2 осталось 900 грн."
В это время банк2 думает по другому: Настя купила что-то на 100 грн., но на счете у нее по прежнему 0. Но послезавтра зайдет 1000. Что ж отлично - я магазину подтверждаю что через 2 дня он получит 100 грн. А пока в уме держим - Насте скоро придет 1000 грн. из которых надо магазину отдать 100.

Ситуация3. Выходя из магазина Настя видит банкомат банка2 и вспоминает, что ей нужно отдать денежку за... неважно за что. Надо и все. Она вставляет карточку в банкомат и снимает 500 грн. при этом думает так - у меня было на карте банка2 1000 грн., на 100 я купила помаду и еще сняла 500 - теперь там осталось 400.
Банк2 думает по другому. Он помнит, что 1000 грн. зайдут на карту Насти через 2 дня. Из них примерно тогда же но чуть позже надо будет отдать магазину 100 грн. Но вот только что Настя сняла в банкомате 500 грн. А за них не будет расчета через 2 дня. Операции с наличкой я как банк2 должен отразить по ее счету сразу. Но у нее на счете только будет 1000, а сейчас ее денег там никаких пока нет - но деньги видно ей надо были срочно - поэтому я их ей через банкомат выдал - но запишу пока на 2 дня долг по овердрафту 500 грн. и насчитаю на эту задолженность за 2 дня штрафные санкции, чтобы Настя поинтересовалась как работают карты и не допускала овердрафта в будущем.

Через 2 дня.
Настя думает что у нее на карте в банке1 уже 2 дня как 0, а в банке2 - 400 грн.
Банк1 списывает реально ушедшие со счета карты Насти деньги. Теперь на счете Насти тех 1000 грн. уже реально нет.
Банк2 получает реально от банка1 деньги и зачисляет их на счет Насти. Теперь реально деньги на счете. Но не 1000. А 1000 минус 500 снятых в банкомате 2 дня назад минус проценты по овердрафту - скажем еще минус 50 грн. Да а теперь я как банк2 наконец-то переведу магазину 100 грн. за купленную Настей помаду. Итого на карте Насти в итоге получается 1000-500-50-100=350 грн., что не соответствует настиным ожиданиям. Настя думает, что это в банке софт криво работает, что она не виновата, у нее же на карте было 1000, ведь деньги ее пришли сразу - правда? Настю жалко, но ничего другого не остается как посоветовать попытаться разобраться как это работает в банках. Не во всех. Некоторые банки (Приват, Моно, А-банк - могут в большинстве случаев брать на себя риски и не показывать клиентам овердрафт и не брать за него плату. отчего у множества "насть" может создаваться иллюзия, что все именно так работает - деньги переводятся мгновенно и их сразу можно тратить. И так во всех банках. НЕ ВО ВСЕХ! ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ. Поэтому заходя в новый банк надо обязательно уточнять как работает процессинг, как банк относится к овердрафту, за что штрафует и еще много других разных вопросов.

Тут и сказочке конец. Извините что было много букАФФ! Писал во многом упрощенно, чтобы было понятно всем, поэтому игнорировал некоторые тонкости - если понравилось - плюсуйте :) - если нет - не браните сильно ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:07

  dr_morgenstern написав:Подскажите плз, если с моно отправить п2п на виику и сделать валютообмен - что проведется быстрее? Овер будет?

Хотя Тася в отличии от других банков такой перевод зачисляет быстрее, в виду родственности банков. Валютообмен при таком пополнении вобще не будет доступен, пока деньги не проведутся по счёту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:43

щось кредит не гаситься по Б5((може ще у когось?
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