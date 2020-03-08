Flamingo написав:Ananas1start написав:мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю
Задаваемые Вами вопросы показывают полное отсутствие у Вас элементарного понимания как проводятся операции с картами. Поэтому мне даже сложно представить как Вам объяснить очевидные для многих местных форумчан веСЧи. Поэтому попробую для наглядности рассказать Вам сказку. Персонажей в сказке всего три - девушка Настя, не понимающая как работают карты, Банк1 и Банк2, картами которых Настя владеет и периодически пользуется. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Итак рассмотрим, что и как происходит в случае если Настя решит совершить ту или иную ситуацию со своими картами:
Ситуация 1. Настя решила перевести с карты Банка1 на карту Банка2 1000 грн. с помощью бесплатного сервиса р2р одного из банков. При этом операция по умолчанию абсолютно для Насти бесплатна.
Что думает Настя: я перевела денежки с банка1 на карту банка2 1000 грн. значит уже сейчас на карте банка1 нет 1000 грн., а на карте банка2 есть 1000 грн.
Что думает банк1: Настя дала мне поручение перевести с ее карты 1000 в банк2 - это нельзя сделать мгновенно - я блокирую на ее счете 1000 грн. и сообщаю банку2 что в ближайшее время он получит от Насти 1000 грн. Но эти 1000 грн. все еще у меня в банке1 - они просто заблокированы.
Что думает банк2: мне от банка1 пришло сообщение что на карту Насти в ближайшие дни поступит 1000 грн., но денег пока нет. Но сообщение прошло через легальные каналы МПС (Виза или МастерКард) - мне нет смысла им недоверять - чтобы Настя не волновалась я покажу что деньги у нее КАК-БЫ уже на счете - все равно они поступят через пару дней. Но реально денег на счете еще нет. Но ними Настя может оплатить булочку и кофе в кафе, ведь реально деньги за булочку я спишу через пару дней, когда деньги от банка2 уже придут реально - так что не будет никакого ОВЕРДРАФТА и я ничем не рискую. Но упаси боже Настю в такой ситуации снять деньги налом особенно в моем банкомате или кассе или заплатить кому-то оплатой по СЭП - в этом случае списаные денег по счету пройдет раньше чем деньги зайдут от банка1 и я вынужден буду насчитать штраф за овердрафт. Надеюсь Настя это понимает...
Но Настя не понимает как работают карточные счета в банках. Поэтому тут же идет в магазин возникает
Ситуация2 - Настя покупает помаду на 100 грн. Рассчитывается картой банка2 и думает: "У меня на карте в банке 2 осталось 900 грн."
В это время банк2 думает по другому: Настя купила что-то на 100 грн., но на счете у нее по прежнему 0. Но послезавтра зайдет 1000. Что ж отлично - я магазину подтверждаю что через 2 дня он получит 100 грн. А пока в уме держим - Насте скоро придет 1000 грн. из которых надо магазину отдать 100.
Ситуация3. Выходя из магазина Настя видит банкомат банка2 и вспоминает, что ей нужно отдать денежку за... неважно за что. Надо и все. Она вставляет карточку в банкомат и снимает 500 грн. при этом думает так - у меня было на карте банка2 1000 грн., на 100 я купила помаду и еще сняла 500 - теперь там осталось 400.
Банк2 думает по другому. Он помнит, что 1000 грн. зайдут на карту Насти через 2 дня. Из них примерно тогда же но чуть позже надо будет отдать магазину 100 грн. Но вот только что Настя сняла в банкомате 500 грн. А за них не будет расчета через 2 дня. Операции с наличкой я как банк2 должен отразить по ее счету сразу. Но у нее на счете только будет 1000, а сейчас ее денег там никаких пока нет - но деньги видно ей надо были срочно - поэтому я их ей через банкомат выдал - но запишу пока на 2 дня долг по овердрафту 500 грн. и насчитаю на эту задолженность за 2 дня штрафные санкции, чтобы Настя поинтересовалась как работают карты и не допускала овердрафта в будущем.
Через 2 дня.
Настя думает что у нее на карте в банке1 уже 2 дня как 0, а в банке2 - 400 грн.
Банк1 списывает реально ушедшие со счета карты Насти деньги. Теперь на счете Насти тех 1000 грн. уже реально нет.
Банк2 получает реально от банка1 деньги и зачисляет их на счет Насти. Теперь реально деньги на счете. Но не 1000. А 1000 минус 500 снятых в банкомате 2 дня назад минус проценты по овердрафту - скажем еще минус 50 грн. Да а теперь я как банк2 наконец-то переведу магазину 100 грн. за купленную Настей помаду. Итого на карте Насти в итоге получается 1000-500-50-100=350 грн., что не соответствует настиным ожиданиям. Настя думает, что это в банке софт криво работает, что она не виновата, у нее же на карте было 1000, ведь деньги ее пришли сразу - правда? Настю жалко, но ничего другого не остается как посоветовать попытаться разобраться как это работает в банках. Не во всех. Некоторые банки (Приват, Моно, А-банк - могут в большинстве случаев брать на себя риски и не показывать клиентам овердрафт и не брать за него плату. отчего у множества "насть" может создаваться иллюзия, что все именно так работает - деньги переводятся мгновенно и их сразу можно тратить. И так во всех банках. НЕ ВО ВСЕХ! ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ. Поэтому заходя в новый банк надо обязательно уточнять как работает процессинг, как банк относится к овердрафту, за что штрафует и еще много других разных вопросов.
Тут и сказочке конец. Извините что было много букАФФ! Писал во многом упрощенно, чтобы было понятно всем, поэтому игнорировал некоторые тонкости - если понравилось - плюсуйте - если нет - не браните сильно
казочка гарна , плюсонув за старання і цінність інформації
але боюсь бідну Настю просто кидають , коли банк на не зрозумілих підставах , чомусь вирішив що Насті гроші потрібні вже , ну добре можливо Настя дійсно три дні нічого не їла і вмирає з голоду і щоб вона могла купити собі булочку , допомагає і зачисляє їй гроші , за які вона чомусь купила помаду (ех ці баби, їх не панять) а потім іде в банкомат знімати гроші, банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ... а якщо Насті треба заплатити 350 грн за гуртожито і в неї лишилось останні 50 грн на булочку як думає Настя , але банк ... банк думал иначе , то виходить що банк не допоміг їй не вмерти з голоду, а допоміг ... будем надіятись що найшлась людина яка Настю все ж накормила
а банки Приват, Моно, А-банк не хочуть грати по правилах цією встановленої трохи шахрайської схеми і виправили її таким чином ,лояльним до клієнта , а менш лояльним методом але повністю справедливим мабуть є неможливість знати таких ще не підтверджених коштів ,або якась середина скажем помітка в ІБ що 1000 грн ще сіра і не повністю на рахунку