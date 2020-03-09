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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3296329732983299>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:52

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю

Задаваемые Вами вопросы показывают полное отсутствие у Вас элементарного понимания как проводятся операции с картами. Поэтому мне даже сложно представить как Вам объяснить очевидные для многих местных форумчан веСЧи. Поэтому попробую для наглядности рассказать Вам сказку. Персонажей в сказке всего три - девушка Настя, не понимающая как работают карты, Банк1 и Банк2, картами которых Настя владеет и периодически пользуется. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Итак рассмотрим, что и как происходит в случае если Настя решит совершить ту или иную ситуацию со своими картами:
Ситуация 1. Настя решила перевести с карты Банка1 на карту Банка2 1000 грн. с помощью бесплатного сервиса р2р одного из банков. При этом операция по умолчанию абсолютно для Насти бесплатна.
Что думает Настя: я перевела денежки с банка1 на карту банка2 1000 грн. значит уже сейчас на карте банка1 нет 1000 грн., а на карте банка2 есть 1000 грн.
Что думает банк1: Настя дала мне поручение перевести с ее карты 1000 в банк2 - это нельзя сделать мгновенно - я блокирую на ее счете 1000 грн. и сообщаю банку2 что в ближайшее время он получит от Насти 1000 грн. Но эти 1000 грн. все еще у меня в банке1 - они просто заблокированы.
Что думает банк2: мне от банка1 пришло сообщение что на карту Насти в ближайшие дни поступит 1000 грн., но денег пока нет. Но сообщение прошло через легальные каналы МПС (Виза или МастерКард) - мне нет смысла им недоверять - чтобы Настя не волновалась я покажу что деньги у нее КАК-БЫ уже на счете - все равно они поступят через пару дней. Но реально денег на счете еще нет. Но ними Настя может оплатить булочку и кофе в кафе, ведь реально деньги за булочку я спишу через пару дней, когда деньги от банка2 уже придут реально - так что не будет никакого ОВЕРДРАФТА и я ничем не рискую. Но упаси боже Настю в такой ситуации снять деньги налом особенно в моем банкомате или кассе или заплатить кому-то оплатой по СЭП - в этом случае списаные денег по счету пройдет раньше чем деньги зайдут от банка1 и я вынужден буду насчитать штраф за овердрафт. Надеюсь Настя это понимает...

Но Настя не понимает как работают карточные счета в банках. Поэтому тут же идет в магазин возникает
Ситуация2 - Настя покупает помаду на 100 грн. Рассчитывается картой банка2 и думает: "У меня на карте в банке 2 осталось 900 грн."
В это время банк2 думает по другому: Настя купила что-то на 100 грн., но на счете у нее по прежнему 0. Но послезавтра зайдет 1000. Что ж отлично - я магазину подтверждаю что через 2 дня он получит 100 грн. А пока в уме держим - Насте скоро придет 1000 грн. из которых надо магазину отдать 100.

Ситуация3. Выходя из магазина Настя видит банкомат банка2 и вспоминает, что ей нужно отдать денежку за... неважно за что. Надо и все. Она вставляет карточку в банкомат и снимает 500 грн. при этом думает так - у меня было на карте банка2 1000 грн., на 100 я купила помаду и еще сняла 500 - теперь там осталось 400.
Банк2 думает по другому. Он помнит, что 1000 грн. зайдут на карту Насти через 2 дня. Из них примерно тогда же но чуть позже надо будет отдать магазину 100 грн. Но вот только что Настя сняла в банкомате 500 грн. А за них не будет расчета через 2 дня. Операции с наличкой я как банк2 должен отразить по ее счету сразу. Но у нее на счете только будет 1000, а сейчас ее денег там никаких пока нет - но деньги видно ей надо были срочно - поэтому я их ей через банкомат выдал - но запишу пока на 2 дня долг по овердрафту 500 грн. и насчитаю на эту задолженность за 2 дня штрафные санкции, чтобы Настя поинтересовалась как работают карты и не допускала овердрафта в будущем.

Через 2 дня.
Настя думает что у нее на карте в банке1 уже 2 дня как 0, а в банке2 - 400 грн.
Банк1 списывает реально ушедшие со счета карты Насти деньги. Теперь на счете Насти тех 1000 грн. уже реально нет.
Банк2 получает реально от банка1 деньги и зачисляет их на счет Насти. Теперь реально деньги на счете. Но не 1000. А 1000 минус 500 снятых в банкомате 2 дня назад минус проценты по овердрафту - скажем еще минус 50 грн. Да а теперь я как банк2 наконец-то переведу магазину 100 грн. за купленную Настей помаду. Итого на карте Насти в итоге получается 1000-500-50-100=350 грн., что не соответствует настиным ожиданиям. Настя думает, что это в банке софт криво работает, что она не виновата, у нее же на карте было 1000, ведь деньги ее пришли сразу - правда? Настю жалко, но ничего другого не остается как посоветовать попытаться разобраться как это работает в банках. Не во всех. Некоторые банки (Приват, Моно, А-банк - могут в большинстве случаев брать на себя риски и не показывать клиентам овердрафт и не брать за него плату. отчего у множества "насть" может создаваться иллюзия, что все именно так работает - деньги переводятся мгновенно и их сразу можно тратить. И так во всех банках. НЕ ВО ВСЕХ! ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ. Поэтому заходя в новый банк надо обязательно уточнять как работает процессинг, как банк относится к овердрафту, за что штрафует и еще много других разных вопросов.

Тут и сказочке конец. Извините что было много букАФФ! Писал во многом упрощенно, чтобы было понятно всем, поэтому игнорировал некоторые тонкости - если понравилось - плюсуйте :) - если нет - не браните сильно ;)


казочка гарна , плюсонув за старання і цінність інформації
але боюсь бідну Настю просто кидають , коли банк на не зрозумілих підставах , чомусь вирішив що Насті гроші потрібні вже , ну добре можливо Настя дійсно три дні нічого не їла і вмирає з голоду і щоб вона могла купити собі булочку , допомагає і зачисляє їй гроші , за які вона чомусь купила помаду (ех ці баби, їх не панять) а потім іде в банкомат знімати гроші, банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ... а якщо Насті треба заплатити 350 грн за гуртожито і в неї лишилось останні 50 грн на булочку як думає Настя , але банк ... банк думал иначе , то виходить що банк не допоміг їй не вмерти з голоду, а допоміг ... будем надіятись що найшлась людина яка Настю все ж накормила

а банки Приват, Моно, А-банк не хочуть грати по правилах цією встановленої трохи шахрайської схеми і виправили її таким чином ,лояльним до клієнта , а менш лояльним методом але повністю справедливим мабуть є неможливість знати таких ще не підтверджених коштів ,або якась середина скажем помітка в ІБ що 1000 грн ще сіра і не повністю на рахунку
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ...

Я вот тоже так щитаю, шо в век тотальной жижитализацЫи мона было бы и заставить программеров все это и предусмотреть: проанализировать онлайн все каналы поступления денег, все каналы расхода денег, свести онлайн-баланс и... шепнуть шонить ласково своему любимому клиенту, шо ему делать дальше.
Но, все эти анализы/балансы похоже низзя до сих пор сделать онлайн, есть существенный зазор по времени(до 1..3дн!) между обработкой запросов в ПОСе, АТМ, кассе, АБС...
Эт ужасно, я вот и думаю, шо все эти желесяки от лукавого, нуна переходить на наличку, даж на золото или даж на ракушки какие касивые :)

ПС. Некоторые банки отображали изменение авторизац остатка по карте, а потом через 1-2дн изменение остатка по счету. Давноо эт было :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07

Re: ТАСКОМБАНК

народ, обратил внимание что по операциям по пудре перестали давать кеш бек, уже неделю в сообщениям пишет кеш бек 0.00 хотя точно аптека и точно был кеш бек, платили в разных местах. Я один такой счастливчик?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:28

  yoggik написав:народ, обратил внимание что по операциям по пудре перестали давать кеш бек, уже неделю в сообщениям пишет кеш бек 0.00 хотя точно аптека и точно был кеш бек, платили в разных местах. Я один такой счастливчик?

Парфумс на последней операции тоже не дали. Ещё не разбирался.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:32

  clientage написав:
  Ananas1start написав:банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ...

Я вот тоже так щитаю, шо в век тотальной жижитализацЫи мона было бы и заставить программеров все это и предусмотреть: проанализировать онлайн все каналы поступления денег, все каналы расхода денег, свести онлайн-баланс и... шепнуть шонить ласково своему любимому клиенту, шо ему делать дальше.
Но, все эти анализы/балансы похоже низзя до сих пор сделать онлайн, есть существенный зазор по времени(до 1..3дн!) между обработкой запросов в ПОСе, АТМ, кассе, АБС...
Эт ужасно, я вот и думаю, шо все эти желесяки от лукавого, нуна переходить на наличку, даж на золото или даж на ракушки какие касивые :)

ПС. Некоторые банки отображали изменение авторизац остатка по карте, а потом через 1-2дн изменение остатка по счету. Давноо эт было :)


або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБ
думаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схему

П.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів
Востаннє редагувалось Ananas1start в Пон 09 бер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:35

Re: ТАСКОМБАНК

tas2u на андроиде только у меня прилёг? Даже карты не показывает
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:53

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:і народ ніби хаває таку схему

Народ пользуется этим :)
Палка ж о двух концах то!
Ведь гроши не тока приходят, но и уходят
Это ж классно, шо вот они еще отсюда не ушли, а в другую банку уже пришли
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:03

  clientage написав:
  Ananas1start написав:і народ ніби хаває таку схему

Народ пользуется этим :)
Палка ж о двух концах то!
Ведь гроши не тока приходят, но и уходят
Это ж классно, шо вот они еще отсюда не ушли, а в другую банку уже пришли


класно поки не заплатив комісія яку зовсім не хотів платити
і доречі в мене не раз було що гроші відправились а прийшли через паро днів , може банки різні по різному тут
повтор - новачку хотілось би почути що таке на прикладі СЭП , буду вдячний
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Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:що таке на прикладі СЭП

СЕП (СЭП, рус) - сис-ма лЕхтронних плат-ів НБУ
Так называемые безналичные платежи по реквизитам счета (по ИБАНу щас)
Для отправки СЭПа нужны рек-ты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение - для физлиц; ИБАН, Название, ЕГРПОУ, Назначение -- для юрлиц и транзитных(т.н. котловых) счетов.
СЭПы проходят со счета (р2р с карты), и обычно обрабатываются от 30 мин до 3..4х дн, только в опервремя банка (типа с 9 до 18) и всегда заходят на счет, т.е. овера там в принципе быть не может. У СЭПов, обычно существенные лимиты (до анлим) в отл. от р2р (15..25К). СЭПы почти всегда персонизированы, в отл. от обезличенных р2р (хотя тут НБУ тож старается)..
Для начала сойдет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:повтор - новачку хотілось би почути що таке на прикладі СЭП , буду вдячний

СЭП - Система Электронных Платежей Национального банка Украины. Платеж через СЭП - это платеж со счета клиента №1 в украинском банке на другой счет (чаще всего клиента №2 другого украинского банка), который проводится по поручению клиента №1. Платеж проводится только при наличии всей суммы платежа на счете клиента №1. Платеж проходит через НБУ (при этом технически сумма платежа снимается с корсчета в НБУ первого банка и зачисляется на корсчет в НБУ другого банка). В настоящее время платежи по СЭП проходят только в рабочие дни и только в рабочее время (в будущем обещается режим 23 часа в день 7 дней в неделю). При поступлении платежа на счет клиента №2 - деньги доступны к использованию сразу (хотя редко бывают и исключения зависит от технологии в банке) в отличии от платежей через МПС (международные платежные системы), где существует двухровневое зачиление - вначале предавторизация только увеличивающая авторизационный остаток на счете, но при этом реально деньги еще не зачислены, а через 1-2 дня авторазация. Как-то так...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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