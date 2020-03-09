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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3296329732983299> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 203 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 47 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 55 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 29 Всього голосів : 203 Додано: Пон 09 бер, 2020 18:52 Flamingo написав: Ananas1start написав: мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю мій мозок це не переварив . ти гроші перевів ? - перевів , вони на рахунок прийшли ? - прийшли , тобі банкомат їх видав ? - видав - які до мене питання ? що їх софт криво працює , так що я його пишу ? де це взагалі в вказано що я не можу зняти гроші зразу після переведення , як вони це взагалі аргументують я собі не уявляю

Задаваемые Вами вопросы показывают полное отсутствие у Вас элементарного понимания как проводятся операции с картами. Поэтому мне даже сложно представить как Вам объяснить очевидные для многих местных форумчан веСЧи. Поэтому попробую для наглядности рассказать Вам сказку. Персонажей в сказке всего три - девушка Настя, не понимающая как работают карты, Банк1 и Банк2, картами которых Настя владеет и периодически пользуется. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Итак рассмотрим, что и как происходит в случае если Настя решит совершить ту или иную ситуацию со своими картами:

Ситуация 1. Настя решила перевести с карты Банка1 на карту Банка2 1000 грн. с помощью бесплатного сервиса р2р одного из банков. При этом операция по умолчанию абсолютно для Насти бесплатна.

Что думает Настя: я перевела денежки с банка1 на карту банка2 1000 грн. значит уже сейчас на карте банка1 нет 1000 грн., а на карте банка2 есть 1000 грн.

Что думает банк1: Настя дала мне поручение перевести с ее карты 1000 в банк2 - это нельзя сделать мгновенно - я блокирую на ее счете 1000 грн. и сообщаю банку2 что в ближайшее время он получит от Насти 1000 грн. Но эти 1000 грн. все еще у меня в банке1 - они просто заблокированы.

Что думает банк2: мне от банка1 пришло сообщение что на карту Насти в ближайшие дни поступит 1000 грн., но денег пока нет. Но сообщение прошло через легальные каналы МПС (Виза или МастерКард) - мне нет смысла им недоверять - чтобы Настя не волновалась я покажу что деньги у нее КАК-БЫ уже на счете - все равно они поступят через пару дней. Но реально денег на счете еще нет. Но ними Настя может оплатить булочку и кофе в кафе, ведь реально деньги за булочку я спишу через пару дней, когда деньги от банка2 уже придут реально - так что не будет никакого ОВЕРДРАФТА и я ничем не рискую. Но упаси боже Настю в такой ситуации снять деньги налом особенно в моем банкомате или кассе или заплатить кому-то оплатой по СЭП - в этом случае списаные денег по счету пройдет раньше чем деньги зайдут от банка1 и я вынужден буду насчитать штраф за овердрафт. Надеюсь Настя это понимает...



Но Настя не понимает как работают карточные счета в банках. Поэтому тут же идет в магазин возникает

Ситуация2 - Настя покупает помаду на 100 грн. Рассчитывается картой банка2 и думает: "У меня на карте в банке 2 осталось 900 грн."

В это время банк2 думает по другому: Настя купила что-то на 100 грн., но на счете у нее по прежнему 0. Но послезавтра зайдет 1000. Что ж отлично - я магазину подтверждаю что через 2 дня он получит 100 грн. А пока в уме держим - Насте скоро придет 1000 грн. из которых надо магазину отдать 100.



Ситуация3. Выходя из магазина Настя видит банкомат банка2 и вспоминает, что ей нужно отдать денежку за... неважно за что. Надо и все. Она вставляет карточку в банкомат и снимает 500 грн. при этом думает так - у меня было на карте банка2 1000 грн., на 100 я купила помаду и еще сняла 500 - теперь там осталось 400.

Банк2 думает по другому. Он помнит, что 1000 грн. зайдут на карту Насти через 2 дня. Из них примерно тогда же но чуть позже надо будет отдать магазину 100 грн. Но вот только что Настя сняла в банкомате 500 грн. А за них не будет расчета через 2 дня. Операции с наличкой я как банк2 должен отразить по ее счету сразу. Но у нее на счете только будет 1000, а сейчас ее денег там никаких пока нет - но деньги видно ей надо были срочно - поэтому я их ей через банкомат выдал - но запишу пока на 2 дня долг по овердрафту 500 грн. и насчитаю на эту задолженность за 2 дня штрафные санкции, чтобы Настя поинтересовалась как работают карты и не допускала овердрафта в будущем.



Через 2 дня.

Настя думает что у нее на карте в банке1 уже 2 дня как 0, а в банке2 - 400 грн.

Банк1 списывает реально ушедшие со счета карты Насти деньги. Теперь на счете Насти тех 1000 грн. уже реально нет.

Банк2 получает реально от банка1 деньги и зачисляет их на счет Насти. Теперь реально деньги на счете. Но не 1000. А 1000 минус 500 снятых в банкомате 2 дня назад минус проценты по овердрафту - скажем еще минус 50 грн. Да а теперь я как банк2 наконец-то переведу магазину 100 грн. за купленную Настей помаду. Итого на карте Насти в итоге получается 1000-500-50-100=350 грн., что не соответствует настиным ожиданиям. Настя думает, что это в банке софт криво работает, что она не виновата, у нее же на карте было 1000, ведь деньги ее пришли сразу - правда? Настю жалко, но ничего другого не остается как посоветовать попытаться разобраться как это работает в банках. Не во всех. Некоторые банки (Приват, Моно, А-банк - могут в большинстве случаев брать на себя риски и не показывать клиентам овердрафт и не брать за него плату. отчего у множества "насть" может создаваться иллюзия, что все именно так работает - деньги переводятся мгновенно и их сразу можно тратить. И так во всех банках. НЕ ВО ВСЕХ! ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ. Поэтому заходя в новый банк надо обязательно уточнять как работает процессинг, как банк относится к овердрафту, за что штрафует и еще много других разных вопросов.



Тут и сказочке конец. Извините что было много букАФФ! Писал во многом упрощенно, чтобы было понятно всем, поэтому игнорировал некоторые тонкости - если понравилось - плюсуйте - если нет - не браните сильно Задаваемые Вами вопросы показывают полное отсутствие у Вас элементарного понимания как проводятся операции с картами. Поэтому мне даже сложно представить как Вам объяснить очевидные для многих местных форумчан веСЧи. Поэтому попробую для наглядности рассказать Вам сказку. Персонажей в сказке всего три - девушка Настя, не понимающая как работают карты, Банк1 и Банк2, картами которых Настя владеет и периодически пользуется. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Итак рассмотрим, что и как происходит в случае если Настя решит совершить ту или иную ситуацию со своими картами:Ситуация 1. Настя решила перевести с карты Банка1 на карту Банка2 1000 грн. с помощью бесплатного сервиса р2р одного из банков. При этом операция по умолчанию абсолютно для Насти бесплатна.Что думает Настя: я перевела денежки с банка1 на карту банка2 1000 грн. значит уже сейчас на карте банка1 нет 1000 грн., а на карте банка2 есть 1000 грн.Что думает банк1: Настя дала мне поручение перевести с ее карты 1000 в банк2 - это нельзя сделать мгновенно - я блокирую на ее счете 1000 грн. и сообщаю банку2 что в ближайшее время он получит от Насти 1000 грн. Но эти 1000 грн. все еще у меня в банке1 - они просто заблокированы.Что думает банк2: мне от банка1 пришло сообщение что на карту Насти в ближайшие дни поступит 1000 грн., но денег пока нет. Но сообщение прошло через легальные каналы МПС (Виза или МастерКард) - мне нет смысла им недоверять - чтобы Настя не волновалась я покажу что деньги у нее КАК-БЫ уже на счете - все равно они поступят через пару дней. Но реально денег на счете еще нет. Но ними Настя может оплатить булочку и кофе в кафе, ведь реально деньги за булочку я спишу через пару дней, когда деньги от банка2 уже придут реально - так что не будет никакого ОВЕРДРАФТА и я ничем не рискую. Но упаси боже Настю в такой ситуации снять деньги налом особенно в моем банкомате или кассе или заплатить кому-то оплатой по СЭП - в этом случае списаные денег по счету пройдет раньше чем деньги зайдут от банка1 и я вынужден буду насчитать штраф за овердрафт. Надеюсь Настя это понимает...Но Настя не понимает как работают карточные счета в банках. Поэтому тут же идет в магазин возникаетСитуация2 - Настя покупает помаду на 100 грн. Рассчитывается картой банка2 и думает: "У меня на карте в банке 2 осталось 900 грн."В это время банк2 думает по другому: Настя купила что-то на 100 грн., но на счете у нее по прежнему 0. Но послезавтра зайдет 1000. Что ж отлично - я магазину подтверждаю что через 2 дня он получит 100 грн. А пока в уме держим - Насте скоро придет 1000 грн. из которых надо магазину отдать 100.Ситуация3. Выходя из магазина Настя видит банкомат банка2 и вспоминает, что ей нужно отдать денежку за... неважно за что. Надо и все. Она вставляет карточку в банкомат и снимает 500 грн. при этом думает так - у меня было на карте банка2 1000 грн., на 100 я купила помаду и еще сняла 500 - теперь там осталось 400.Банк2 думает по другому. Он помнит, что 1000 грн. зайдут на карту Насти через 2 дня. Из них примерно тогда же но чуть позже надо будет отдать магазину 100 грн. Но вот только что Настя сняла в банкомате 500 грн. А за них не будет расчета через 2 дня. Операции с наличкой я как банк2 должен отразить по ее счету сразу. Но у нее на счете только будет 1000, а сейчас ее денег там никаких пока нет - но деньги видно ей надо были срочно - поэтому я их ей через банкомат выдал - но запишу пока на 2 дня долг по овердрафту 500 грн. и насчитаю на эту задолженность за 2 дня штрафные санкции, чтобы Настя поинтересовалась как работают карты и не допускала овердрафта в будущем.Через 2 дня.Настя думает что у нее на карте в банке1 уже 2 дня как 0, а в банке2 - 400 грн.Банк1 списывает реально ушедшие со счета карты Насти деньги. Теперь на счете Насти тех 1000 грн. уже реально нет.Банк2 получает реально от банка1 деньги и зачисляет их на счет Насти. Теперь реально деньги на счете. Но не 1000. А 1000 минус 500 снятых в банкомате 2 дня назад минус проценты по овердрафту - скажем еще минус 50 грн. Да а теперь я как банк2 наконец-то переведу магазину 100 грн. за купленную Настей помаду. Итого на карте Насти в итоге получается 1000-500-50-100=350 грн., что не соответствует настиным ожиданиям. Настя думает, что это в банке софт криво работает, что она не виновата, у нее же на карте было 1000, ведь деньги ее пришли сразу - правда? Настю жалко, но ничего другого не остается как посоветовать попытаться разобраться как это работает в банках. Не во всех. Некоторые банки (Приват, Моно, А-банк - могут в большинстве случаев брать на себя риски и не показывать клиентам овердрафт и не брать за него плату. отчего у множества "насть" может создаваться иллюзия, что все именно так работает - деньги переводятся мгновенно и их сразу можно тратить. И так во всех банках. НЕ ВО ВСЕХ! ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ. Поэтому заходя в новый банк надо обязательно уточнять как работает процессинг, как банк относится к овердрафту, за что штрафует и еще много других разных вопросов.Тут и сказочке конец. Извините что было много букАФФ! Писал во многом упрощенно, чтобы было понятно всем, поэтому игнорировал некоторые тонкости - если понравилось - плюсуйте- если нет - не браните сильно



казочка гарна , плюсонув за старання і цінність інформації

але боюсь бідну Настю просто кидають , коли банк на не зрозумілих підставах , чомусь вирішив що Насті гроші потрібні вже , ну добре можливо Настя дійсно три дні нічого не їла і вмирає з голоду і щоб вона могла купити собі булочку , допомагає і зачисляє їй гроші , за які вона чомусь купила помаду (ех ці баби, їх не панять) а потім іде в банкомат знімати гроші, банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ... а якщо Насті треба заплатити 350 грн за гуртожито і в неї лишилось останні 50 грн на булочку як думає Настя , але банк ... банк думал иначе , то виходить що банк не допоміг їй не вмерти з голоду, а допоміг ... будем надіятись що найшлась людина яка Настю все ж накормила



а банки Приват, Моно, А-банк не хочуть грати по правилах цією встановленої трохи шахрайської схеми і виправили її таким чином ,лояльним до клієнта , а менш лояльним методом але повністю справедливим мабуть є неможливість знати таких ще не підтверджених коштів ,або якась середина скажем помітка в ІБ що 1000 грн ще сіра і не повністю на рахунку казочка гарна , плюсонув за старання і цінність інформаціїале боюсь бідну Настю просто кидають , коли банк на не зрозумілих підставах , чомусь вирішив що Насті гроші потрібні вже , ну добре можливо Настя дійсно три дні нічого не їла і вмирає з голоду і щоб вона могла купити собі булочку , допомагає і зачисляє їй гроші , за які вона чомусь купила помаду (ех ці баби, їх не панять) а потім іде в банкомат знімати гроші, банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ... а якщо Насті треба заплатити 350 грн за гуртожито і в неї лишилось останні 50 грн на булочку як думає Настя , але банк ... банк думал иначе , то виходить що банк не допоміг їй не вмерти з голоду, а допоміг ... будем надіятись що найшлась людина яка Настю все ж накормилаа банки Приват, Моно, А-банк не хочуть грати по правилах цією встановленої трохи шахрайської схеми і виправили її таким чином ,лояльним до клієнта , а менш лояльним методом але повністю справедливим мабуть є неможливість знати таких ще не підтверджених коштів ,або якась середина скажем помітка в ІБ що 1000 грн ще сіра і не повністю на рахунку 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 62 З нами з: 19.02.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 19:17 Re: ТАСКОМБАНК Ananas1start написав: банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ... банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ...

Я вот тоже так щитаю, шо в век тотальной жижитализацЫи мона было бы и заставить программеров все это и предусмотреть: проанализировать онлайн все каналы поступления денег, все каналы расхода денег, свести онлайн-баланс и... шепнуть шонить ласково своему любимому клиенту, шо ему делать дальше.

Но, все эти анализы/балансы похоже низзя до сих пор сделать онлайн, есть существенный зазор по времени(до 1..3дн!) между обработкой запросов в ПОСе, АТМ, кассе, АБС...

Эт ужасно, я вот и думаю, шо все эти желесяки от лукавого, нуна переходить на наличку, даж на золото или даж на ракушки какие касивые



ПС. Некоторые банки отображали изменение авторизац остатка по карте, а потом через 1-2дн изменение остатка по счету. Давноо эт было Я вот тоже так щитаю, шо в век тотальной жижитализацЫи мона было бы и заставить программеров все это и предусмотреть: проанализировать онлайн все каналы поступления денег, все каналы расхода денег, свести онлайн-баланс и... шепнуть шонить ласково своему любимому клиенту, шо ему делать дальше.Но, все эти анализы/балансы похоже низзя до сих пор сделать онлайн, есть существенный зазор по времени(до 1..3дн!) между обработкой запросов в ПОСе, АТМ, кассе, АБС...Эт ужасно, я вот и думаю, шо все эти желесяки от лукавого, нуна переходить на наличку, даж на золото или даж на ракушки какие касивыеПС. Некоторые банки отображали изменение авторизац остатка по карте, а потом через 1-2дн изменение остатка по счету. Давноо эт было ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30601 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2439 раз. Подякували: 3557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07 Re: ТАСКОМБАНК народ, обратил внимание что по операциям по пудре перестали давать кеш бек, уже неделю в сообщениям пишет кеш бек 0.00 хотя точно аптека и точно был кеш бек, платили в разных местах. Я один такой счастливчик? yoggik Повідомлень: 177 З нами з: 07.12.12 Подякував: 58 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 20:28 yoggik написав: народ, обратил внимание что по операциям по пудре перестали давать кеш бек, уже неделю в сообщениям пишет кеш бек 0.00 хотя точно аптека и точно был кеш бек, платили в разных местах. Я один такой счастливчик? народ, обратил внимание что по операциям по пудре перестали давать кеш бек, уже неделю в сообщениям пишет кеш бек 0.00 хотя точно аптека и точно был кеш бек, платили в разных местах. Я один такой счастливчик?

Парфумс на последней операции тоже не дали. Ещё не разбирался. Парфумс на последней операции тоже не дали. Ещё не разбирался. curiousobro Повідомлень: 2649 З нами з: 21.07.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 20:32 clientage написав: Ananas1start написав: банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ... банк бачить що хочуть зняти кошти , які ще не поступили і як чесна організація мала би вибити не можливість знаття , чи попередження про комісію чи інший варіант який можна назвати чесним , але чомусь банк це не робить ...

Я вот тоже так щитаю, шо в век тотальной жижитализацЫи мона было бы и заставить программеров все это и предусмотреть: проанализировать онлайн все каналы поступления денег, все каналы расхода денег, свести онлайн-баланс и... шепнуть шонить ласково своему любимому клиенту, шо ему делать дальше.

Но, все эти анализы/балансы похоже низзя до сих пор сделать онлайн, есть существенный зазор по времени(до 1..3дн!) между обработкой запросов в ПОСе, АТМ, кассе, АБС...

Эт ужасно, я вот и думаю, шо все эти желесяки от лукавого, нуна переходить на наличку, даж на золото или даж на ракушки какие касивые



ПС. Некоторые банки отображали изменение авторизац остатка по карте, а потом через 1-2дн изменение остатка по счету. Давноо эт было Я вот тоже так щитаю, шо в век тотальной жижитализацЫи мона было бы и заставить программеров все это и предусмотреть: проанализировать онлайн все каналы поступления денег, все каналы расхода денег, свести онлайн-баланс и... шепнуть шонить ласково своему любимому клиенту, шо ему делать дальше.Но, все эти анализы/балансы похоже низзя до сих пор сделать онлайн, есть существенный зазор по времени(до 1..3дн!) между обработкой запросов в ПОСе, АТМ, кассе, АБС...Эт ужасно, я вот и думаю, шо все эти желесяки от лукавого, нуна переходить на наличку, даж на золото или даж на ракушки какие касивыеПС. Некоторые банки отображали изменение авторизац остатка по карте, а потом через 1-2дн изменение остатка по счету. Давноо эт было



або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБ

думаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схему



П.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБдумаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схемуП.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів Востаннє редагувалось Ananas1start в Пон 09 бер, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз. 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 62 З нами з: 19.02.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 20:35 Re: ТАСКОМБАНК tas2u на андроиде только у меня прилёг? Даже карты не показывает Hack-Stock Повідомлень: 431 З нами з: 26.09.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 20:53 Re: ТАСКОМБАНК Ananas1start написав: і народ ніби хаває таку схему і народ ніби хаває таку схему

Народ пользуется этим

Палка ж о двух концах то!

Ведь гроши не тока приходят, но и уходят

Это ж классно, шо вот они еще отсюда не ушли, а в другую банку уже пришли Народ пользуется этимПалка ж о двух концах то!Ведь гроши не тока приходят, но и уходятЭто ж классно, шо вот они еще отсюда не ушли, а в другую банку уже пришли ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30601 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2439 раз. Подякували: 3557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 21:03 clientage написав: Ananas1start написав: і народ ніби хаває таку схему і народ ніби хаває таку схему

Народ пользуется этим

Палка ж о двух концах то!

Ведь гроши не тока приходят, но и уходят

Это ж классно, шо вот они еще отсюда не ушли, а в другую банку уже пришли Народ пользуется этимПалка ж о двух концах то!Ведь гроши не тока приходят, но и уходятЭто ж классно, шо вот они еще отсюда не ушли, а в другую банку уже пришли



класно поки не заплатив комісія яку зовсім не хотів платити

і доречі в мене не раз було що гроші відправились а прийшли через паро днів , може банки різні по різному тут

повтор - новачку хотілось би почути що таке на прикладі СЭП , буду вдячний класно поки не заплатив комісія яку зовсім не хотів платитиі доречі в мене не раз було що гроші відправились а прийшли через паро днів , може банки різні по різному тутповтор - новачку хотілось би почути що таке на прикладі СЭП , буду вдячний 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 62 З нами з: 19.02.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54 Re: ТАСКОМБАНК Ananas1start написав: що таке на прикладі СЭП що таке на прикладі СЭП

СЕП (СЭП, рус) - сис-ма лЕхтронних плат-ів НБУ

Так называемые безналичные платежи по реквизитам счета (по ИБАНу щас)

Для отправки СЭПа нужны рек-ты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение - для физлиц; ИБАН, Название, ЕГРПОУ, Назначение -- для юрлиц и транзитных(т.н. котловых) счетов.

СЭПы проходят со счета (р2р с карты), и обычно обрабатываются от 30 мин до 3..4х дн, только в опервремя банка (типа с 9 до 18) и всегда заходят на счет, т.е. овера там в принципе быть не может. У СЭПов, обычно существенные лимиты (до анлим) в отл. от р2р (15..25К). СЭПы почти всегда персонизированы, в отл. от обезличенных р2р (хотя тут НБУ тож старается)..

Для начала сойдет СЕП (СЭП, рус) - сис-ма лЕхтронних плат-ів НБУТак называемые безналичные платежи по реквизитам счета (по ИБАНу щас)Для отправки СЭПа нужны рек-ты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение - для физлиц; ИБАН, Название, ЕГРПОУ, Назначение -- для юрлиц и транзитных(т.н. котловых) счетов.СЭПы проходят со счета (р2р с карты), и обычно обрабатываются от 30 мин до 3..4х дн, только в опервремя банка (типа с 9 до 18) и всегда заходят на счет, т.е. овера там в принципе быть не может. У СЭПов, обычно существенные лимиты (до анлим) в отл. от р2р (15..25К). СЭПы почти всегда персонизированы, в отл. от обезличенных р2р (хотя тут НБУ тож старается)..Для начала сойдет ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30601 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2439 раз. Подякували: 3557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 22:02 Re: ТАСКОМБАНК Ananas1start написав: повтор - новачку хотілось би почути що таке на прикладі СЭП , буду вдячний повтор - новачку хотілось би почути що таке на прикладі СЭП , буду вдячний

СЭП - Система Электронных Платежей Национального банка Украины. Платеж через СЭП - это платеж со счета клиента №1 в украинском банке на другой счет (чаще всего клиента №2 другого украинского банка), который проводится по поручению клиента №1. Платеж проводится только при наличии всей суммы платежа на счете клиента №1. Платеж проходит через НБУ (при этом технически сумма платежа снимается с корсчета в НБУ первого банка и зачисляется на корсчет в НБУ другого банка). В настоящее время платежи по СЭП проходят только в рабочие дни и только в рабочее время (в будущем обещается режим 23 часа в день 7 дней в неделю). При поступлении платежа на счет клиента №2 - деньги доступны к использованию сразу (хотя редко бывают и исключения зависит от технологии в банке) в отличии от платежей через МПС (международные платежные системы), где существует двухровневое зачиление - вначале предавторизация только увеличивающая авторизационный остаток на счете, но при этом реально деньги еще не зачислены, а через 1-2 дня авторазация. Как-то так... СЭП - Система Электронных Платежей Национального банка Украины. Платеж через СЭП - это платеж со счета клиента №1 в украинском банке на другой счет (чаще всего клиента №2 другого украинского банка), который проводится по поручению клиента №1. Платеж проводится только при наличии всей суммы платежа на счете клиента №1. Платеж проходит через НБУ (при этом технически сумма платежа снимается с корсчета в НБУ первого банка и зачисляется на корсчет в НБУ другого банка). В настоящее время платежи по СЭП проходят только в рабочие дни и только в рабочее время (в будущем обещается режим 23 часа в день 7 дней в неделю). При поступлении платежа на счет клиента №2 - деньги доступны к использованию сразу (хотя редко бывают и исключения зависит от технологии в банке) в отличии от платежей через МПС (международные платежные системы), где существует двухровневое зачиление - вначале предавторизация только увеличивающая авторизационный остаток на счете, но при этом реально деньги еще не зачислены, а через 1-2 дня авторазация. Как-то так... 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4137 З нами з: 20.03.15 Подякував: 74 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3296329732983299> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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