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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3296329732983299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:04

Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?
Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12

  Hack-Stock написав:tas2u на андроиде только у меня прилёг? Даже карты не показывает

Його увесь час так глючить - просто перезайдіть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28

  Ananas1start написав:або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБ
думаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схему
П.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів


Як же ж напрягають олені, які щиро думають, що вони свині... Олені ви, неголені і небриті, ідіть вчіться, і не засирайте гілку всіляким лайном... :evil: Вам ще до підсвинків рости і рости, а не пАнти ганяти тут.... :P
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  #<1 ... 3296329732983299
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