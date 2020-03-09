Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?
Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:04
Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?
Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12
Його увесь час так глючить - просто перезайдіть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28
Як же ж напрягають олені, які щиро думають, що вони свині... Олені ви, неголені і небриті, ідіть вчіться, і не засирайте гілку всіляким лайном... Вам ще до підсвинків рости і рости, а не пАнти ганяти тут....
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