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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:04
Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?
Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12
Hack-Stock написав:
tas2u на андроиде только у меня прилёг? Даже карты не показывает
Його увесь час так глючить - просто перезайдіть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28
Ananas1start написав:
або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБ
думаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схему
П.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів
Як же ж напрягають олені, які щиро думають, що вони свині... Олені ви, неголені і небриті, ідіть вчіться, і не засирайте гілку всіляким лайном...
Вам ще до підсвинків рости і рости, а не пАнти ганяти тут....
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:48
clientage написав: Ananas1start написав:
що таке на прикладі СЭП
СЕП (СЭП, рус) - сис-ма лЕхтронних плат-ів НБУ
Так называемые безналичные платежи по реквизитам счета (по ИБАНу щас)
Для отправки СЭПа нужны рек-ты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение - для физлиц; ИБАН, Название, ЕГРПОУ, Назначение -- для юрлиц и транзитных(т.н. котловых) счетов.
СЭПы проходят со счета (р2р с карты), и обычно обрабатываются от 30 мин до 3..4х дн, только в опервремя банка (типа с 9 до 18) и всегда заходят на счет, т.е. овера там в принципе быть не может. У СЭПов, обычно существенные лимиты (до анлим) в отл. от р2р (15..25К). СЭПы почти всегда персонизированы, в отл. от обезличенных р2р (хотя тут НБУ тож старается)..
Для начала сойдет
мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?
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по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Вів 10 бер, 2020 07:05
Ananas1start написав:
мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?
Вот если бы вы таки заглянули в Регламент Таси, то увидили бы, шо там и про 7 дн есть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 бер, 2020 07:07
Ananas1start написав:
мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?
По нормативам самого сэп 1993 года, когда он только появился, любой платеж по украине шел 9 минут. Но это между банками и платеж отправленный в опер.время. но если к примеру платеж отправлен в не опер.время - скажем вечером в пятницу, то он раньше понедельника никак не поступит получателю. Кроме того уже после того как деньги зашли в банк если реквизиты получателя не полные они могут зачислятся до 3 дней. При этом даже могут быть возвращены отправителю, если какой-то из реквизитов так и не был уточнен.
Некоторые овно-банки (приват) с некоторых пор взяли овно-правило отправлять сэпы следующим рабочим днем. Но если банки и отправителя, и получателя не "овно" - то сэп отправленеый в опер.время как правило доходит до получателя в течении часа-двух
Мои рефералки:
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