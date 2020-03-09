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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3296329732983299 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 203 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 47 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 55 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 29 Всього голосів : 203 Додано: Пон 09 бер, 2020 22:04

Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30603 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2439 раз. Подякували: 3558 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12 Hack-Stock написав: tas2u на андроиде только у меня прилёг? Даже карты не показывает tas2u на андроиде только у меня прилёг? Даже карты не показывает

Його увесь час так глючить - просто перезайдіть. Його увесь час так глючить - просто перезайдіть. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4158 З нами з: 18.08.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28 Ananas1start написав: або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБ

думаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схему

П.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів або як варіант могли би гроші появлятись на рахунку коли вони вже зайшли а не коли просто відмітились що зайдуть , чи скажем переключати варіанти отримання коштів в ІБдумаю банки просто не хочуть це робити, а для чого якщо на це потрібно виділити кошти , коли можна нічого не виділити а навпаки зібрати за овердрафт і народ ніби хаває таку схемуП.С. що означає СЭП на практиці , я поверхнево загуглив не зовсім зрозумів



Як же ж напрягають олені, які щиро думають, що вони свині... Олені ви, неголені і небриті, ідіть вчіться, і не засирайте гілку всіляким лайном... Вам ще до підсвинків рости і рости, а не пАнти ганяти тут.... Як же ж напрягають олені, які щиро думають, що вони свині... Олені ви, неголені і небриті, ідіть вчіться, і не засирайте гілку всіляким лайном...Вам ще до підсвинків рости і рости, а не пАнти ганяти тут.... Nighthawk Повідомлень: 1134 З нами з: 17.07.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:48 clientage написав: Ananas1start написав: що таке на прикладі СЭП що таке на прикладі СЭП

СЕП (СЭП, рус) - сис-ма лЕхтронних плат-ів НБУ

Так называемые безналичные платежи по реквизитам счета (по ИБАНу щас)

Для отправки СЭПа нужны рек-ты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение - для физлиц; ИБАН, Название, ЕГРПОУ, Назначение -- для юрлиц и транзитных(т.н. котловых) счетов.

СЭПы проходят со счета (р2р с карты), и обычно обрабатываются от 30 мин до 3..4х дн, только в опервремя банка (типа с 9 до 18) и всегда заходят на счет, т.е. овера там в принципе быть не может. У СЭПов, обычно существенные лимиты (до анлим) в отл. от р2р (15..25К). СЭПы почти всегда персонизированы, в отл. от обезличенных р2р (хотя тут НБУ тож старается)..

Для начала сойдет СЕП (СЭП, рус) - сис-ма лЕхтронних плат-ів НБУТак называемые безналичные платежи по реквизитам счета (по ИБАНу щас)Для отправки СЭПа нужны рек-ты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение - для физлиц; ИБАН, Название, ЕГРПОУ, Назначение -- для юрлиц и транзитных(т.н. котловых) счетов.СЭПы проходят со счета (р2р с карты), и обычно обрабатываются от 30 мин до 3..4х дн, только в опервремя банка (типа с 9 до 18) и всегда заходят на счет, т.е. овера там в принципе быть не может. У СЭПов, обычно существенные лимиты (до анлим) в отл. от р2р (15..25К). СЭПы почти всегда персонизированы, в отл. от обезличенных р2р (хотя тут НБУ тож старается)..Для начала сойдет



мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ? мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ? 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 63 З нами з: 19.02.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 07:05 Re: ТАСКОМБАНК Ananas1start написав: мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ? мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?

Вот если бы вы таки заглянули в Регламент Таси, то увидили бы, шо там и про 7 дн есть Вот если бы вы таки заглянули в Регламент Таси, то увидили бы, шо там и про 7 дн есть ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30603 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2439 раз. Подякували: 3558 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 07:07 Ananas1start написав: мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ? мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?

По нормативам самого сэп 1993 года, когда он только появился, любой платеж по украине шел 9 минут. Но это между банками и платеж отправленный в опер.время. но если к примеру платеж отправлен в не опер.время - скажем вечером в пятницу, то он раньше понедельника никак не поступит получателю. Кроме того уже после того как деньги зашли в банк если реквизиты получателя не полные они могут зачислятся до 3 дней. При этом даже могут быть возвращены отправителю, если какой-то из реквизитов так и не был уточнен.

Некоторые овно-банки (приват) с некоторых пор взяли овно-правило отправлять сэпы следующим рабочим днем. Но если банки и отправителя, и получателя не "овно" - то сэп отправленеый в опер.время как правило доходит до получателя в течении часа-двух По нормативам самого сэп 1993 года, когда он только появился, любой платеж по украине шел 9 минут. Но это между банками и платеж отправленный в опер.время. но если к примеру платеж отправлен в не опер.время - скажем вечером в пятницу, то он раньше понедельника никак не поступит получателю. Кроме того уже после того как деньги зашли в банк если реквизиты получателя не полные они могут зачислятся до 3 дней. При этом даже могут быть возвращены отправителю, если какой-то из реквизитов так и не был уточнен.Некоторые овно-банки (приват) с некоторых пор взяли овно-правило отправлять сэпы следующим рабочим днем. Но если банки и отправителя, и получателя не "овно" - то сэп отправленеый в опер.время как правило доходит до получателя в течении часа-двух 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

- карты КоКо от Форварда - 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg Мои рефералки: Flamingo

Повідомлень: 4138 З нами з: 20.03.15 Подякував: 74 раз. Подякували: 895 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3296329732983299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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