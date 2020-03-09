Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?
Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:04
Писец, заср-м ветку... Мож чото отдельное для КМБ сделать?
Хотя Тася хай будет довольна, шо ветка в топе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12
Його увесь час так глючить - просто перезайдіть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28
Як же ж напрягають олені, які щиро думають, що вони свині... Олені ви, неголені і небриті, ідіть вчіться, і не засирайте гілку всіляким лайном... Вам ще до підсвинків рости і рости, а не пАнти ганяти тут....
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:48
мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 07:05
Re: ТАСКОМБАНК
Вот если бы вы таки заглянули в Регламент Таси, то увидили бы, шо там и про 7 дн есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:07
По нормативам самого сэп 1993 года, когда он только появился, любой платеж по украине шел 9 минут. Но это между банками и платеж отправленный в опер.время. но если к примеру платеж отправлен в не опер.время - скажем вечером в пятницу, то он раньше понедельника никак не поступит получателю. Кроме того уже после того как деньги зашли в банк если реквизиты получателя не полные они могут зачислятся до 3 дней. При этом даже могут быть возвращены отправителю, если какой-то из реквизитов так и не был уточнен.
Некоторые овно-банки (приват) с некоторых пор взяли овно-правило отправлять сэпы следующим рабочим днем. Но если банки и отправителя, и получателя не "овно" - то сэп отправленеый в опер.время как правило доходит до получателя в течении часа-двух
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Додано: Вів 10 бер, 2020 07:31
Re: ТАСКОМБАНК
Любителей цитировать "простыни" надо обложить большими комиссиями.
PS Скажите, что Вы не знаете про оверквотинг)))
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:31
Вже скоро! НБУ обіцяє супер ракетну оновлену систему СЕП 2.0
23 години 7 днів на тиждень!
ЗАЛИШИСЛОЬ 3 ТИЖНІ !!!
+50грн !
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:25
Я бы не радовался так. Тем более заранее. Это будет только возможность, которая будет лишь предоставлена банкам. Как ею распоряжаться будет зависеть только от каждого конкретного банка. И вполне реальна ситуация, когда в вашем банке будет СЭП 23/7 а в банке получателя (или отправителя) по прежнему останется 9(10)/5 значит по сути и в Вашем банке останется тоже 9/5. К примеру, что толку что сейчас регламент 9(10)/5 если Приват все равно по своему регламенту СЭПит платежи физиков только на следующий рабочий день? ;(
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