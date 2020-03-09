Додано: Вів 10 бер, 2020 07:07

Ananas1start написав: мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ? мені аж цікаво стало а як так вийшло що мені приходили гроші на карту і йшли вони дні три , наскільки я зрозумів так ідуть гроші по СЕПу , чи це як в якому банку ?

По нормативам самого сэп 1993 года, когда он только появился, любой платеж по украине шел 9 минут. Но это между банками и платеж отправленный в опер.время. но если к примеру платеж отправлен в не опер.время - скажем вечером в пятницу, то он раньше понедельника никак не поступит получателю. Кроме того уже после того как деньги зашли в банк если реквизиты получателя не полные они могут зачислятся до 3 дней. При этом даже могут быть возвращены отправителю, если какой-то из реквизитов так и не был уточнен.Некоторые овно-банки (приват) с некоторых пор взяли овно-правило отправлять сэпы следующим рабочим днем. Но если банки и отправителя, и получателя не "овно" - то сэп отправленеый в опер.время как правило доходит до получателя в течении часа-двух