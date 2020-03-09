Додано: Вів 10 бер, 2020 09:15

ukrprom2014 написав: Flamingo

А в Польше лет 10 уже 24/7, и не нужен никакой час на проветривание А в Польше лет 10 уже 24/7, и не нужен никакой час на проветривание

Я думаю и наши к этому в свое время придут. Понимаете в 1993 году когда появился СЭП 9(10)/5 - это был огромный прорыв. 9 минут на платеж по Украине. Северный сосед и через 10 лет к такому не пришел. Сейчас это конечно выглядит не так круто, но по сути проблем платежей даже в режиме 9(10)/5 особо нет. Экономика работает при этом нормально. 23/7 или даже 24/7 это больше дань времени в условиях жижитализации - потребность в режиме 23/7 думаю есть не более чем у 5% клиентов банков, f 24/7 еще меньше. По сути глобальные МПС в реле обеспечивают прохождение платежей в лучшем случае в течении двух дней и никто особо не жалуется. ИМХО важнее надежность прохождения платежей, а 23/7 или 24/7 это уже нюансы, на которые мало кто обращает внимание