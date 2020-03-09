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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3297329832993300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:59

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:23 години

А куди ще 1 годину поділи?

Технологічна перерва.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:00

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:23 години

А куди ще 1 годину поділи?

Тем нужен технологический перерыв для осуществления процедур завершения одного банковского дня и начала следующего.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:девушка Настя, не понимающая как работают карты

Шедевр :) відкладу сину на майбутнє :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:02

Flamingo
А в Польше лет 10 уже 24/7, и не нужен никакой час на проветривание :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:15

  ukrprom2014 написав:Flamingo
А в Польше лет 10 уже 24/7, и не нужен никакой час на проветривание :)

Я думаю и наши к этому в свое время придут. Понимаете в 1993 году когда появился СЭП 9(10)/5 - это был огромный прорыв. 9 минут на платеж по Украине. Северный сосед и через 10 лет к такому не пришел. Сейчас это конечно выглядит не так круто, но по сути проблем платежей даже в режиме 9(10)/5 особо нет. Экономика работает при этом нормально. 23/7 или даже 24/7 это больше дань времени в условиях жижитализации - потребность в режиме 23/7 думаю есть не более чем у 5% клиентов банков, f 24/7 еще меньше. По сути глобальные МПС в реле обеспечивают прохождение платежей в лучшем случае в течении двух дней и никто особо не жалуется. ИМХО важнее надежность прохождения платежей, а 23/7 или 24/7 это уже нюансы, на которые мало кто обращает внимание ;)
Мои рефералки:
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  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:18

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:23/7 или 24/7 это уже нюансы, на которые мало кто обращает внимание

Согласен, если 23/7 будет глючить, то лучше уж пусть все остается как сейчас.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:20

Flamingo А еще с 24 марта НБУ меняет тарифы на сэп и еще фиг знает, кому они будут нужны :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:15

как 24ч?
сеп- это тетя-технолог нажимает кнопки, когда пришли всякие
ашки, кашки и тп
если само и 24ч, то это не сеп, а шото иное :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:50

  v57 написав:как 24ч?
сеп- это тетя-технолог нажимает кнопки, когда пришли всякие
ашки, кашки и тп
если само и 24ч, то это не сеп, а шото иное :)


Тетю заменил телеграм бот.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:28

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:23 години

А куди ще 1 годину поділи?

не спішіть ))
Переход на 24-часовой режим работы планируется в 2021 году
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