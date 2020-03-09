Технологічна перерва.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:59
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:00
Тем нужен технологический перерыв для осуществления процедур завершения одного банковского дня и начала следующего.
Мои рефералки:
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:02
Flamingo
А в Польше лет 10 уже 24/7, и не нужен никакой час на проветривание
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:15
Я думаю и наши к этому в свое время придут. Понимаете в 1993 году когда появился СЭП 9(10)/5 - это был огромный прорыв. 9 минут на платеж по Украине. Северный сосед и через 10 лет к такому не пришел. Сейчас это конечно выглядит не так круто, но по сути проблем платежей даже в режиме 9(10)/5 особо нет. Экономика работает при этом нормально. 23/7 или даже 24/7 это больше дань времени в условиях жижитализации - потребность в режиме 23/7 думаю есть не более чем у 5% клиентов банков, f 24/7 еще меньше. По сути глобальные МПС в реле обеспечивают прохождение платежей в лучшем случае в течении двух дней и никто особо не жалуется. ИМХО важнее надежность прохождения платежей, а 23/7 или 24/7 это уже нюансы, на которые мало кто обращает внимание
Мои рефералки:
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:18
Re: ТАСКОМБАНК
Согласен, если 23/7 будет глючить, то лучше уж пусть все остается как сейчас.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:20
Flamingo А еще с 24 марта НБУ меняет тарифы на сэп и еще фиг знает, кому они будут нужны
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:15
как 24ч?
сеп- это тетя-технолог нажимает кнопки, когда пришли всякие
ашки, кашки и тп
если само и 24ч, то это не сеп, а шото иное
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:50
Тетю заменил телеграм бот.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:28
не спішіть ))
Переход на 24-часовой режим работы планируется в 2021 году
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
|