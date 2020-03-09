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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:28
Если кинуть п2п на Б5 дебетку, увеличится авторизационный остаток, сразу купить валюту на всю сумму, овердрафта не будет? Или не смогу купить пока деньга физически не зачислится?
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Striker
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:30
Striker написав:
Если кинуть п2п на Б5 дебетку, увеличится авторизационный остаток, потом купить валюту на всю сумму, овердрафта не будет?
Пробуйте
Но Тася не разрешает обмен пока средства не зачислятся на счет
Можно через ТАС2Ю перевести, но эт с комисс. А сторонний р2р (Моней) думаю проведется на 2й дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:34
Доброго дня.
Коли тас нараховує кешбек?
Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку?
І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:35
Шановне товариство!
Якщо на Пудру дали нульовий кредитний ліміт - чи є надія, що з часом піднімуть чи краще навіть не активовувати картку?
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V2
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:37
Rimlyanin1 написав:
Доброго дня.
Коли тас нараховує кешбек?
Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку?
І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?
А шо за карта?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:37
clientage написав: Striker написав:
Если кинуть п2п на Б5 дебетку, увеличится авторизационный остаток, потом купить валюту на всю сумму, овердрафта не будет?
Пробуйте
Но Тася не разрешает обмен пока средства не зачислятся на счет
Можно через ТАС2Ю перевести, но эт с комисс. А сторонний р2р (Моней) думаю проведется на 2й дн
Понял, не вариант получается. Или нужно держать грн на Б5 для оперативности. Рассматриваю ещё конкорд с 11%. С Форварда тоже не получится, так как нет онлайн обмена.
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Striker
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:43
V2 написав:
Шановне товариство!
Якщо на Пудру дали нульовий кредитний ліміт - чи є надія, що з часом піднімуть чи краще навіть не активовувати картку?
а это надо подождать Flamingo, он у нас эксперт по пудре
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:51
Квесторе_поверніться написав: Rimlyanin1 написав:
Доброго дня.
Коли тас нараховує кешбек?
Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку?
І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?
А шо за карта?
Б5 + пудра
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:52
Striker написав: clientage написав: Striker написав:
Если кинуть п2п на Б5 дебетку, увеличится авторизационный остаток, потом купить валюту на всю сумму, овердрафта не будет?
Пробуйте
Но Тася не разрешает обмен пока средства не зачислятся на счет
Можно через ТАС2Ю перевести, но эт с комисс. А сторонний р2р (Моней) думаю проведется на 2й дн
Понял, не вариант получается. Или нужно держать грн на Б5 для оперативности. Рассматриваю ещё конкорд с 11%. С Форварда тоже не получится, так как нет онлайн обмена.
Так и делаю. Держу оборотные средства на депозитках с тем шобы мона было быстро и безболезненно перекинуть куды нуна. А вот Тася в этом плане отдыХает со своими жлобскими комисс и на сбере и на Б5... ну хай отдыхает, жалко, шо такооой прекрасный функц-л у ТАС2Ю пропадает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:18
Rimlyanin1 написав:
Б5 + пудра
Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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