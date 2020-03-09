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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3299330033013302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:Б5 + пудра

Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.


Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:39

  Rimlyanin1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:Б5 + пудра

Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.


Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.

Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48

  omb написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Якщо на Пудру дали нульовий кредитний ліміт - чи є надія, що з часом піднімуть чи краще навіть не активовувати картку?
а это надо подождать Flamingo, он у нас эксперт по пудре :)

С чего вы это взяли? На мое имя ни одной пудры не оформлено ;). А с нулевым лимитом и подавно
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  #<1 ... 3299330033013302
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