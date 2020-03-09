Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:34
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:39
Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48
С чего вы это взяли? На мое имя ни одной пудры не оформлено . А с нулевым лимитом и подавно
Мои рефералки:
|