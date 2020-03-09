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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3299330033013302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:Б5 + пудра

Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.


Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:39

  Rimlyanin1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:Б5 + пудра

Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.


Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.

Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48

  omb написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Якщо на Пудру дали нульовий кредитний ліміт - чи є надія, що з часом піднімуть чи краще навіть не активовувати картку?
а это надо подождать Flamingo, он у нас эксперт по пудре :)

С чего вы это взяли? На мое имя ни одной пудры не оформлено ;). А с нулевым лимитом и подавно
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:09

  Квесторе_поверніться написав:

Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.[/quote]

Я питаю: коли зявиться кешбек для виведення після розрахунку карткою (через який час?) і при розрахунку в останній день кварталу чи встигаєте вивидити кошти до списання кеш беку в перший робочий день кварталу?
А Ви на що відповідали?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:10

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:14

  Rimlyanin1 написав:Доброго дня.
Коли тас нараховує кешбек?
Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку?
І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?

Кешбек начисляется после проведения по счету, после 21:00. Т.е. если сегодня оплатили, то послезавтра после 21:00 должно быть в общем случае.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:16

  Rimlyanin1 написав:
при розрахунку в останній день кварталу чи встигаєте вивидити кошти до списання кеш беку в перший робочий день кварталу?

Каждый месяц обсуждается, попробуйте полистать ветку
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20

  Rimlyanin1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:

Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.


Я питаю: коли зявиться кешбек для виведення після розрахунку карткою (через який час?) і при розрахунку в останній день кварталу чи встигаєте вивидити кошти до списання кеш беку в перший робочий день кварталу?
А Ви на що відповідали?[/quote]
Так і відповів, що коли сума покупки спишеться з рахунку то і можна виводити.
Якщо в кінці кварталу не встигнете списане вивести то пропаде...і так зрозуміло.
В останній день кварталу сума не встигає списатися...це заділ на наступний квартал.
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