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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:34
Квесторе_поверніться написав: Rimlyanin1 написав:
Б5 + пудра
Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.
Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:39
Rimlyanin1 написав: Квесторе_поверніться написав: Rimlyanin1 написав:
Б5 + пудра
Списатись має і від 1 грн можна виводити.
777 грн в місяць...кожний квартал згорає.
Хоть іноді читайте питання, а не відповідайте для того, щоб ще раз засвітити рефералку.
Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:48
omb написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Якщо на Пудру дали нульовий кредитний ліміт - чи є надія, що з часом піднімуть чи краще навіть не активовувати картку?
а это надо подождать Flamingo, он у нас эксперт по пудре
С чего вы это взяли? На мое имя ни одной пудры не оформлено
. А с нулевым лимитом и подавно
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:09
Квесторе_поверніться написав:
Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.[/quote]
Я питаю: коли зявиться кешбек для виведення після розрахунку карткою (через який час?) і при розрахунку в останній день кварталу чи встигаєте вивидити кошти до списання кеш беку в перший робочий день кварталу?
А Ви на що відповідали?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:10
СПАММЕРІВ - на гіляку!!!!!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:14
Rimlyanin1 написав:
Доброго дня.
Коли тас нараховує кешбек?
Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку?
І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?
Кешбек начисляется после проведения по счету, после 21:00. Т.е. если сегодня оплатили, то послезавтра после 21:00 должно быть в общем случае.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:16
Rimlyanin1 написав:
при розрахунку в останній день кварталу чи встигаєте вивидити кошти до списання кеш беку в перший робочий день кварталу?
Каждый месяц обсуждается, попробуйте полистать ветку
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20
Rimlyanin1 написав: Квесторе_поверніться написав:
Так а шо в відповіді Вас не задовольнило?
Рефералка тут ні до чо го.
Я питаю: коли зявиться кешбек для виведення після розрахунку карткою (через який час?) і при розрахунку в останній день кварталу чи встигаєте вивидити кошти до списання кеш беку в перший робочий день кварталу?
А Ви на що відповідали?[/quote]
Так і відповів, що коли сума покупки спишеться з рахунку то і можна виводити.
Якщо в кінці кварталу не встигнете списане вивести то пропаде...і так зрозуміло.
В останній день кварталу сума не встигає списатися...це заділ на наступний квартал.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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