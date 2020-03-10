Rimlyanin1 написав:Доброго дня. Коли тас нараховує кешбек? Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку? І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?
Кешбек начисляется после проведения по счету, после 21:00. Т.е. если сегодня оплатили, то послезавтра после 21:00 должно быть в общем случае.
можна детальніше розяснити , проведення по рахунку відбуваться через три дні ? (до прикладу в моно банку кеш бек моментально нараховують і можна зразу ж все обміняти , перевірено )
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Ananas1start написав: можна детальніше розяснити , проведення по рахунку відбуваться через три дні ? (до прикладу в моно банку кеш бек моментально нараховують і можна зразу ж все обміняти , перевірено )