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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3300330133023303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:57

  V2 написав:
  mihasik написав:
  Amid написав:mihasik
iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.

Спасибо! Оплатил моней.


В Моно - "Краса і здоров'я".
А не пройдет ли по Пудре заморская витаминная закупка с кошерным мартовским кэшбеком? Может кто пробовал?

ЗЫ: до 11 марта 19:00 по киевскому времени (= 10 утра по тихоокеанскому РТ) на айхербе 10% скидка на стимуляторы иммунитета и 10% скидка на всё по промокоду Новой почты.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:57

Re: ТАСКОМБАНК

На iherb mcc супермаркету, так моно в січні розпізнав і налив кешбек за продукти
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:51

  vollena71 написав:
  Rimlyanin1 написав:Доброго дня.
Коли тас нараховує кешбек?
Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку?
І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?

Кешбек начисляется после проведения по счету, после 21:00. Т.е. если сегодня оплатили, то послезавтра после 21:00 должно быть в общем случае.


можна детальніше розяснити , проведення по рахунку відбуваться через три дні ? (до прикладу в моно банку кеш бек моментально нараховують і можна зразу ж все обміняти , перевірено )
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Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:06

  Ananas1start написав:
можна детальніше розяснити , проведення по рахунку відбуваться через три дні ? (до прикладу в моно банку кеш бек моментально нараховують і можна зразу ж все обміняти , перевірено )


viewtopic.php?p=4892693#p4892693
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vollena71
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  #<1 ... 3300330133023303
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