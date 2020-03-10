Rimlyanin1 написав:Доброго дня. Коли тас нараховує кешбек? Наприклад, сьогодні був розрахунок, в повідомленні бачу суму кеш беку, а коли він зявиться для виведення на картку? І що робити з кешбеком в кінці кварталу, він своєчасно зявляється, щоб вивести, до того як тас списує в перший робочий день кварталу?
Кешбек начисляется после проведения по счету, после 21:00. Т.е. если сегодня оплатили, то послезавтра после 21:00 должно быть в общем случае.
можна детальніше розяснити , проведення по рахунку відбуваться через три дні ? (до прикладу в моно банку кеш бек моментально нараховують і можна зразу ж все обміняти , перевірено )
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Ananas1start написав: можна детальніше розяснити , проведення по рахунку відбуваться через три дні ? (до прикладу в моно банку кеш бек моментально нараховують і можна зразу ж все обміняти , перевірено )
Rimlyanin1 написав:На iherb mcc супермаркету, так моно в січні розпізнав і налив кешбек за продукти
Точно mcc супермаркета? Моно может на свое усмотрение отдельным мерчантам присваивать свои категории, несмотря на mcc.
А які оплати моно розпізнає по іншому?
Я на такие не попадал. Сейчас моно пользуюсь редко.
Тут писали, что в центре выдачи Розетки был терминал с продуктовым mcc, и моно потом это учёл - и позже стала "техника". При этом mcc скорее всего не менялся.
Также описывали случаи спорных моментов различных курортных услуг и развлечений. Там были вопросы, "чем на самом деле являются эти услуги" - "спортом", "развлечениями", и т.д. И "по заявкам трудящихся" моно вроде вносил отдельных мерчантов в "свои" списки категорий, несмотря на mcc
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Rimlyanin1 написав:На iherb mcc супермаркету, так моно в січні розпізнав і налив кешбек за продукти
Точно mcc супермаркета? Моно может на свое усмотрение отдельным мерчантам присваивать свои категории, несмотря на mcc.
А які оплати моно розпізнає по іншому?
Да практически все. В большинстве случаев МСС соответсвует реальной категории. Но в ряде исключений моня игнорит реальный мсс а соотносит конкретного мерчанта согласно каким-то своим критериям к иным категориям. К примеру амазоновское мсс книги идут у мони как "прочее". Я так понимаю что-то похожее происходит и с ай-хербом
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