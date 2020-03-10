Додано: Сер 11 бер, 2020 09:09

Rimlyanin1 написав: Вкладчик1234 написав: Rimlyanin1 написав: На iherb mcc супермаркету, так моно в січні розпізнав і налив кешбек за продукти На iherb mcc супермаркету, так моно в січні розпізнав і налив кешбек за продукти

Точно mcc супермаркета?

Моно может на свое усмотрение отдельным мерчантам присваивать свои категории, несмотря на mcc. Точно mcc супермаркета?Моно может на свое усмотрение отдельным мерчантам присваивать свои категории, несмотря на mcc.



А які оплати моно розпізнає по іншому? А які оплати моно розпізнає по іншому?

Я на такие не попадал. Сейчас моно пользуюсь редко.Тут писали, что в центре выдачи Розетки был терминал с продуктовым mcc, и моно потом это учёл - и позже стала "техника". При этом mcc скорее всего не менялся.Также описывали случаи спорных моментов различных курортных услуг и развлечений. Там были вопросы, "чем на самом деле являются эти услуги" - "спортом", "развлечениями", и т.д. И "по заявкам трудящихся" моно вроде вносил отдельных мерчантов в "свои" списки категорий, несмотря на mcc