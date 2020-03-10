Ждать пятницы. Деньги должны отлежаться 1 полный банковский день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58
Re: ТАСКОМБАНК
Ждать пятницы. Деньги должны отлежаться 1 полный банковский день.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08
vollena71 здравствуйте, первый раз воспользовалась кредитной в5 и запуталась.
подскажите пожалуйста , я поменяла с дол.В5 на В5грн. 200s а теперь не знаю, как их забрать....ощадный не пополняется,купила с них 100долларов на В5валютную на остатке стало2325 и 2674 долг красным светиться, чо делать? чтоб долгов не было и деньги свои забрать
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:13
Re: ТАСКОМБАНК
еще у меня есть платина грн и дол. и ощадные счета
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