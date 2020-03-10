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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3301330233033304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex_ki написав:ждать пятницы? Кассир не в курсе)

Ждать пятницы. Деньги должны отлежаться 1 полный банковский день.
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sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08

vollena71 здравствуйте, первый раз воспользовалась кредитной в5 и запуталась.
подскажите пожалуйста , я поменяла с дол.В5 на В5грн. 200s а теперь не знаю, как их забрать....ощадный не пополняется,купила с них 100долларов на В5валютную на остатке стало2325 и 2674 долг красным светиться, чо делать? чтоб долгов не было и деньги свои забрать
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:13

Re: ТАСКОМБАНК

еще у меня есть платина грн и дол. и ощадные счета
vinni77
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Повідомлень: 23
З нами з: 15.03.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 3301330233033304
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