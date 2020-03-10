Ждать пятницы. Деньги должны отлежаться 1 полный банковский день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58
Re: ТАСКОМБАНК
Ждать пятницы. Деньги должны отлежаться 1 полный банковский день.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08
vollena71 извините уже разобралась
Востаннє редагувалось vinni77 в Сер 11 бер, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:13
Re: ТАСКОМБАНК
еще у меня есть платина грн и дол. и ощадные счета
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:33
vinni77 не понимаю почему мои собственные средства с в5 грн не могу перевести на грн ощадный
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:48
Re: ТАСКОМБАНК
Закинулся с моно, думал куш сорвать, откупившись доллар, но обложили демоны
Ответ-
фактическое зачисление при межбанковском переводе занимает до 3 рабочих дней, а при валютообмене анализируется фактическое
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как узнать когда они зачислятся? Учитывая что я их вижу на карте?
Ответ-
обратившись в контакт центр Банка 0 800 503 580
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И это в 21 веке я буду звонить и спрашивать......
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:59
Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:05
Заранее ничего не надо, при получении новых не забыть отключить смс
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