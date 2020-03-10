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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3301330233033304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex_ki написав:ждать пятницы? Кассир не в курсе)

Ждать пятницы. Деньги должны отлежаться 1 полный банковский день.
  • 50+25 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08

vollena71 извините уже разобралась
Востаннє редагувалось vinni77 в Сер 11 бер, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:13

Re: ТАСКОМБАНК

еще у меня есть платина грн и дол. и ощадные счета
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:33

vinni77 не понимаю :oops: почему мои собственные средства с в5 грн не могу перевести на грн ощадный
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:48

Re: ТАСКОМБАНК

Закинулся с моно, думал куш сорвать, откупившись доллар, но обложили демоны


Ответ-
фактическое зачисление при межбанковском переводе занимает до 3 рабочих дней, а при валютообмене анализируется фактическое

—————-
как узнать когда они зачислятся? Учитывая что я их вижу на карте?

Ответ-
обратившись в контакт центр Банка 0 800 503 580
—————-

И это в 21 веке я буду звонить и спрашивать......


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nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:59

Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:05

  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.

Заранее ничего не надо, при получении новых не забыть отключить смс
Stringer
 
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