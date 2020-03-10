RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3302330333043305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08

Re: ТАСКОМБАНК

Nnallex, сюда для таких целей надо идти ногами в кассу/терминал, или сэпать
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:24

Re: ТАСКОМБАНК

на яких операція може бути овердрафт ? крім сэп
з карти на карту міжбанківсі , з карти на крарту в середині банка , поповнення через кассу , через термінал , повернення платежу за покупку ...
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 69
З нами з: 19.02.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:49

Ananas1start гонял через п2п между моней, альфой, тасей, при этом было и моментально снимал и покупал валюту или что-то другое - ни разу никаких комиссий не было
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 617
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:54

  omb написав:Ananas1start гонял через п2п между моней, альфой, тасей, при этом было и моментально снимал и покупал валюту или что-то другое - ни разу никаких комиссий не было

Детальніше про Комсу...як ганяли...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32925
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:49

Квесторе_поверніться тасей все толккал
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 617
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3302330333043305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Ananas1start, Ferlakur, klug, omb, VASH і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24661)
11.03.2020 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.