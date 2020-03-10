|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08
Re: ТАСКОМБАНК
Nnallex, сюда для таких целей надо идти ногами в кассу/терминал, или сэпать
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:24
Re: ТАСКОМБАНК
на яких операція може бути овердрафт ? крім сэп
з карти на карту міжбанківсі , з карти на крарту в середині банка , поповнення через кассу , через термінал , повернення платежу за покупку ...
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:49
Ananas1start гонял через п2п между моней, альфой, тасей, при этом было и моментально снимал и покупал валюту или что-то другое - ни разу никаких комиссий не было
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:54
Детальніше про Комсу...як ганяли...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:49
Квесторе_поверніться тасей все толккал
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:58
Re: ТАСКОМБАНК
Підкажіть, на оплату страховим кешбек нараховують?
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:10
Мои рефералки:
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:08
Re: ТАСКОМБАНК
Напомните, через ощадный гривну с вики передернуть туда-сюда можно? Или комиссия по любому?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:17
Re: ТАСКОМБАНК
якщо з пудри розплатитись кредитними , погасити треба до 25 числа наступного місяця ? до того нічого не знамає і якщо встиг погасити то нічого додатково і не знімить , правильно я розумію
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:45
|