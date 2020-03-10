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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23
mustbe я с плативки
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:28
Ananas1start написав:
якщо з пудри розплатитись кредитними , погасити треба до 25 числа наступного місяця ? до того нічого не знамає і якщо встиг погасити то нічого додатково і не знімить , правильно я розумію
Да.
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