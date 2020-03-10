RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3303330433053306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
47
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23

mustbe я с плативки
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 623
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:28

  Ananas1start написав:якщо з пудри розплатитись кредитними , погасити треба до 25 числа наступного місяця ? до того нічого не знамає і якщо встиг погасити то нічого додатково і не знімить , правильно я розумію

Да.
Vorlon
 
Повідомлень: 8136
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:22

Re: ТАСКОМБАНК

omb написав:mustbe я с плативки
И как это убирает комиссию сервиса?
Или то прошлым летом было?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 24.06.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:37

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый вечер. Никто не поднимал вопрос и было ли у кого то. Обычно % по Ощадному видны на следующие утро, за выходные в понедельник. Но за эти длинные выходные с 6по8 марта в Тас2ю не отображено. У всех так? И почему не видны проценты?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 356
З нами з: 09.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:02

Re: ТАСКОМБАНК

розплатився пудрою два рази в інтернет магазинах одягу , з одної пише кеш бек 0 з іншої нарахували кеш бек , чому могло не нарахувати ? магазин де не нарахувало - лямода , якщо це має значення
і друге питання
в обох випадках зняло більше ніж оплачував, пише
"сумма в валюте операции" і "сумма в валюте счета" і в першому пише ту сума яка була на сайті, а в другому пише трохи більше ну і зняло ту що більше - хтось може пояснити що це ,і є ще строка "комісія" там 0 , купляв на різних сайтах і от наприклад в лямоді я купляв і раніше монобанком то знімало як пише на сайті

П.С. добре що кеш бек перебив всі витрати, але знайомство з банков якесь не приємне
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 71
З нами з: 19.02.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:14

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто не поднимал вопрос и было ли у кого то. Обычно % по Ощадному видны на следующие утро, за выходные в понедельник. Но за эти длинные выходные с 6по8 марта в Тас2ю не отображено. У всех так? И почему не видны проценты?


у меня все три проводки видны (версия ТАС2Ю для ПК)

Нарахування відсотків за період з 10.03.2020 по 10.03.2020

Нарахування відсотків за період з 07.03.2020 по 09.03.2020

Нарахування відсотків за період з 06.03.2020 по 06.03.2020
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 21.04.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:18

  Ananas1start написав:якщо з пудри розплатитись кредитними , погасити треба до 25 числа наступного місяця ? до того нічого не знамає і якщо встиг погасити то нічого додатково і не знімить , правильно я розумію

если это торговые операции и вы до этого не вылизли из ЛП
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 21.04.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Ananas1start написав:в обох випадках зняло більше ніж оплачував, пише
"сумма в валюте операции" і "сумма в валюте счета" і в першому пише ту сума яка була на сайті, а в другому пише трохи більше ну і зняло ту що більше - хтось може пояснити що це ,і є ще строка "комісія" там 0 , купляв на різних сайтах і от наприклад в лямоді я купляв і раніше монобанком то знімало як пише на сайті

https://tascombank.ua/files/Konvertatsi ... _16.01.pdf
Монобанк до 80-ти ойро "пробачає".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4175
З нами з: 18.08.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3303330433053306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, klug, lel, liliya_logical, pavyak і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15641)
11.03.2020 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron