Ananas1start написав:якщо з пудри розплатитись кредитними , погасити треба до 25 числа наступного місяця ? до того нічого не знамає і якщо встиг погасити то нічого додатково і не знімить , правильно я розумію
Добрый вечер. Никто не поднимал вопрос и было ли у кого то. Обычно % по Ощадному видны на следующие утро, за выходные в понедельник. Но за эти длинные выходные с 6по8 марта в Тас2ю не отображено. У всех так? И почему не видны проценты?
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розплатився пудрою два рази в інтернет магазинах одягу , з одної пише кеш бек 0 з іншої нарахували кеш бек , чому могло не нарахувати ? магазин де не нарахувало - лямода , якщо це має значення і друге питання в обох випадках зняло більше ніж оплачував, пише "сумма в валюте операции" і "сумма в валюте счета" і в першому пише ту сума яка була на сайті, а в другому пише трохи більше ну і зняло ту що більше - хтось може пояснити що це ,і є ще строка "комісія" там 0 , купляв на різних сайтах і от наприклад в лямоді я купляв і раніше монобанком то знімало як пише на сайті
П.С. добре що кеш бек перебив всі витрати, але знайомство з банков якесь не приємне
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Никто не поднимал вопрос и было ли у кого то. Обычно % по Ощадному видны на следующие утро, за выходные в понедельник. Но за эти длинные выходные с 6по8 марта в Тас2ю не отображено. У всех так? И почему не видны проценты?
у меня все три проводки видны (версия ТАС2Ю для ПК)
Нарахування відсотків за період з 10.03.2020 по 10.03.2020
Нарахування відсотків за період з 07.03.2020 по 09.03.2020
Нарахування відсотків за період з 06.03.2020 по 06.03.2020
Ananas1start написав:якщо з пудри розплатитись кредитними , погасити треба до 25 числа наступного місяця ? до того нічого не знамає і якщо встиг погасити то нічого додатково і не знімить , правильно я розумію
если это торговые операции и вы до этого не вылизли из ЛП
Ananas1start написав:в обох випадках зняло більше ніж оплачував, пише "сумма в валюте операции" і "сумма в валюте счета" і в першому пише ту сума яка була на сайті, а в другому пише трохи більше ну і зняло ту що більше - хтось може пояснити що це ,і є ще строка "комісія" там 0 , купляв на різних сайтах і от наприклад в лямоді я купляв і раніше монобанком то знімало як пише на сайті