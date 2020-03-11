а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?
или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:49
а шо Вы все на том Iherbе берётё? там какая "свинская" тема есть?
или просто вместо водки, чеснока и сала предпочитаете заморскую химию в непонятных баночках?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:18
Пам'ятаєте, що відсотки нараховуються на суму більше 100 грн? Взагалі виписка часто пригальмовує, спробуйте повністю перезайти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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